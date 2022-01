Afrique: SONIA BIO / 5 ans déjà au service du bien-être

L'institut de beauté "Sonia Bio" ( Salon de coiffure mixte) vient de souffler sa cinquième bougie. C'était le samedi 15 janvier dernier à Nzeng-Ayong. L'objectif de la création de cet institut, selon la responsable, est non seulement d'être au service du bien-être corporel de ses clients, mais surtout, créer de l'emploi pour la jeunesse gabonaise. Une marque de solidarité pour Sonia, qui elle, crée des opportunités pour ses semblables et appelle les jeunes filles mères à se battre pour leur dignité.

L'ambiance était au rendez-vous pour célébrer le cinquième anniversaire du Salon de coiffure mixte Sonia Bio. Cet institut de beauté a été créé par la jeune gabonaise Sonia, passionnée par la beauté et soucieuse de résoudre le problème de peau, dont elle même souffrait d'acnès au visage. "J'avais décidé de créer ce salon pour prendre soin des autres, leurs cheveux, leur corps aussi" fait-elle savoir. Pour elle, le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce, celui du début de la plénitude .

Sonia explique que son institut est à l'image d'une famille qui prend soin des uns et des autres. Pour elle, il n'y a pas grande différence entre ses employés et elle. " Je ne suis pas une patronne rigoureuse. Je sais motiver mes collaborateurs qui ont une conscience professionnelle, mais alors là, très appréciable. Je les traite avec respect et amour. J'apprécie ce que chacun fait à sa juste valeur. Humainement parlant, je les traite avec respect et considération et les retombées sont positives" lâche-t-elle toute souriante. Et de poursuivre "Quand les clients arrivent ici, ils se sentent comme chez eux en famille. Nous savons prendre soin de tout le monde".

Rencontrées sur les lieux de la manifestations, la plupart des clientes ont témoigné leur satisfaction quant aux soins reçus dans le salon de coiffure mixte de Sonia Bio. "Nous aimons cet endroit. Il est jovial, tout rayonnant de bien-être. Déjà, cette jeune dame est très hospitalière. Elle vous accueille avec son sourire et vous met à l'aise. Ces collaborateurs font de même. C'est la preuve que c'est une jeune fille qui sait transmettre son savoir vivre, savoir être et surtout le faire savoir aux autres" témoigne une des fidèles clientes.

Il faut rappeler à des fins utiles que l'institut de beauté "Sonia Bio" propose des coiffures hommes et femmes ; manucure-pédicure ; make up, soins corporels et bien d'autres... Il faut aussi ajouter que Sonia Bio prône la Solidarité, les Opportunités pour de Nouvelles Initiatives pour l'Amour du prochain

Elle a fait observer une minute de silence en la mémoire de ses parents rappelés auprès de Celui rend fertiles, nos terres infertiles. Aussi, Sonia a t-elle appelé les jeunes filles , surtout mères, à se battre , à trouver un emploi pour leur autonomisation. Elle conclut en rappelant qu'il n'y a pas de sots métiers, mais que de sottes gens existent.