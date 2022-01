Gabon: "Nous devons apporter, comme toujours, notre contribution à la dynamisation et à la construction de l'unité de l'opposition"Paulette M

Lors de la rentrée politique de l'Union Nationale le 8 janvier dernier à Libreville, à son nouveau siège du Bas de Gué-Gué, Paulette Missambo avait, dans son discours, évoqué l'idée d'obtenir la reforme du système électoral . Aussi, avait-elle invité les uns et les autres à la dynamisation et à la construction de l'unité de l'opposition. Extrait...

Mes très chers Compagnons,

Nous devons obtenir la réforme du système électoral. Nous devons nous battre pour un système électoral qui garantit dans les faits le choix librement exprimé dans les urnes. Nous devons militer pour un système électoral qui éloigne le spectre d'événements de triste mémoire. Dans ce combat, l'Union Nationale doit être à l'avant-garde, comme nous l'avons été en août 2016.

A cet effet, j'ai chargé le vice-président François Ondo Edou de conduire une réflexion sur la question. Tous les militants qui le souhaitent peuvent se joindre à ce groupe de travail. Il y a tant de choses à parfaire en matière électorale dans notre pays. Cette réflexion, dont nous mesurons tous l'importance, ne devra laisser aucun sujet de côté.

Elle devra s'intéresser aux échéances et modalités de confection ou de révision des listes électorales, au déroulement des campagnes électorales, à l'organisation et à la gestion des scrutins, au dépouillement et à l'annonce des résultats ainsi qu'à l'observation indépendante des élections. Faire des propositions concrètes, porter encore plus loin notre ambition réformiste, donner une chance à nos rêves de changement, voilà le mandat que j'assigne au groupe de travail sur le système électoral.

Comme vous, je devine que le pouvoir s'efforcera de ne pas donner suite à nos idées mais je refuse de céder à la peur ou de tomber dans l'inaction. C'est Victor Hugo qui nous apprend, je cite : "Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue." Fin de citation. Je suis, pour ma part, convaincue que l'heure du changement est venue.

Dans les toutes prochaines semaines, l'Union Nationale fera connaître ses propositions sur le système électoral à l'ensemble des forces vives du pays ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers du Gabon.

Mes très chers Compagnons,

Nous devons apporter, comme toujours, notre contribution à la dynamisation et à la construction de l'unité de l'opposition. Car, pour parvenir à l'alternance, il faut agir de concert avec toutes les forces vives acquises à l'idée de changement. Depuis 2009, nous assistons à un rétrécissement continu de l'espace public et de l'espace civique.

Depuis 2016, et davantage depuis l'apparition du coronavirus, nous faisons face à des velléités de fermeture totale de ces espaces. Les libertés essentielles comme la liberté de réunion, la liberté d'association ou la liberté d'expression sont malmenées tous les jours. L'opposition et la société civile doivent refuser cet état de fait.

Militante acharnée de l'unité de l'opposition, je me veux autant exigeante avec moi-même et mon parti qu'avec autrui. Sur nos précédents regroupements, nous devons avoir une analyse froide et lucide car, les résultats des élections couplées d'octobre 2018 ne sont pas seulement le produit de la fraude à grande échelle. Ils sont aussi l'expression d'une crise de confiance au sein de l'opposition autant qu'ils révèlent une montée de l'abstention.

À la lumière de ces élections couplées, on peut redouter que nos compatriotes ne se désintéressent de la question électorale et, plus largement de la chose politique. Voilà pourquoi, l'opposition doit leur parler et leur tenir un discours cohérent et harmonisé.

L'unité que j'appelle de mes vœux est une unité fondée sur des objectifs et moyens d'action partagés. C'est une unité construite sur une stratégie à court et moyen terme. Une unité qui prépare l'avenir des jeunes générations et les met en capacité d'accéder aux fonctions électives à tous les niveaux de l'appareil d'État.

Avec l'ensemble de ses partenaires traditionnels ou à venir, l'Union Nationale s'efforcera d'apporter des réponses aux angoisses de nos compatriotes. Si l'on veut créer les conditions du changement, cet exercice me semble indispensable. Et cela passe par des principes simples : patriotisme, transparence et justice.

Présidente de l'UN