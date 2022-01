Congo-Brazzaville: Développement - Une conférence-débat à Paris sur le rôle de la diaspora congolaise

À la recherche des synergies entre Congolais de l'étranger, une conférence-débat a donné aux participants, le 14 janvier, la possibilité de s'interroger sur le rôle de la diaspora dans le processus du développement en République du Congo.

De très nombreux Congolais se sont retrouvés en fin d'après-midi de vendredi dernier dans une salle de réunion rue de Lourmel, à Paris quinzième. Pour les organisateurs, l'objectif principal était de mobiliser la diaspora congolaise dans l'éveil de conscience autour de plusieurs questionnements.

Entre autres, en ce temps de crise sanitaire liée à la covid-19 qui touche le monde entier, comment susciter l'intérêt d'un retour aux Congolais de l'étranger ? Quelles actions à mettre en place pour contribuer au développement du pays? À l'ère où la notion de durabilité devient fondamentale, comment réussir le pari de cohésion sociale ?

De divers avis recueillis des participants, ce moment de dialogue et d'information a donné matière à réflexion entre les résidents congolais de l'étranger pour mieux cibler les défis actuels et considérer l'apport de la diaspora dans le développement de la République du Congo.

Pour Pauliana Locko, conseillère administrative et juridique, à l'initiative de cette conférence-débat co-organisée avec Ben-J (Fabien Loubayi), l'intérêt d'une telle rencontre est de lancer à nouveau un appel à la diaspora. Il est question de susciter l'esprit d'entreprise, d'encourager l'investissement productif, de rétablir l'instinct patriotique afin de participer au développement local. Deux ans après son retour au Congo, elle a compris combien la diaspora pourrait influer sur le paysage socio-économique à long terme et contribuer à la création de richesses. " Cela est possible en facilitant, entre autres, à cette frange de la population sa représentation dans les institutions de la République tel que le pratiquent déjà d'autres pays ", a-t-elle fait savoir.

L'artiste congolais Passi s'est dit heureux de voir une telle volonté de la part de la diaspora, soucieuse d'avancer ensemble et d'accompagner les porteurs de projets. Sur le " Comment procéder ? ", il a émis le vœu de se retrouver à nouveau en associant plus de monde autour de la suite à donner à cette première rencontre. Un souhait partagé par l'artiste Helmie Bellini qui a souligné une nouvelle fois l'importance de la culture et rejoint Passi dans la nécessité de se réunir pour rassembler les énergies et porter des projets communs.

Parmi les intervenants, figuraient Luc Missidimbazi conseiller Postes, télécommunications et numérique du Premier ministre au Congo, l'artiste et consultant Ben-J, Eline Ndinga chargée de ressources humaines à la Banque africaine de développement et Bruce Mateso, doctorant en histoire.