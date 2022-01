Congo-Brazzaville: Infrastructures scolaires - Le Premier ministre inaugure le lycée moderne interdépartemental de Vindoulou

Le chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, a inauguré, il y a quelques jours, le lycée interdépartemental de Vindoulou, en compagnie de Pierre Mabiala et de Jean-Luc Mouthou, respectivement ministre d'Etat, des Affaires foncières et du Domaine public, et ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation.

Situé à Vindoulou, le quatrième arrondissement à l'extrême nord de la ville, le nouveau lycée comprend quatre bâtiments R+2, dont trois comportant des salles de classe, un autre l'internat, une bibliothèque numérique, des aires de jeu...

Dans son mot de circonstance, le ministre Jean-Luc Mouthou a rappelé les sacrifices consentis par le gouvernement en vue de la construction de ce lycée. " Je vous invite donc ainsi, très chers élèves, à faire preuve de patriotisme, de civisme, de conscience et de probité morale afin de préserver ce joyau. Par ailleurs, cette inauguration résonne aussi pour moi comme la possibilité d'envoyer un signal fort de reconnaissance à l'école publique qui, comme pour nombreux d'entre nous, nous a permis de grandir, de nous épanouir et de devenir des citoyens accomplis et ouverts sur le monde ", a-t-il signifié.

Le clou de cette journée a été l'échange que le Premier ministre a eu, dans la soirée, avec l'ensemble des opérateurs économiques de la ville côtière.