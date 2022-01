Congo-Kinshasa: Nations unies - Le nouveau représentant permanent de la RDC présente ses lettres de créance

Georges Nzongola-Ntalaja, nouveau représentant permanent de la République démocratique du Congo (RDC) aux Nations unies, a présenté, le 13 janvier, ses lettres de créance au secrétaire général de cette organisation, António Guterres.

Le nouveau représentant permanent de la RDC à l'ONU a été nommé le 22 octobre 2021, succédant à Ignace Gata Mavita. Georges Nzongola-Ntalaja était, depuis 2007, professeur d'études africaines et globales à l'université de Caroline du Nord, à Chapel Hill, aux États-Unis. De 2005 à 2007, il a été directeur du bureau régional pour l'Afrique du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), chargé de la mise en place d'un think tank panafricain sur la gouvernance, l'Institut africain de la gouvernance, à Dakar.

Bien avant, de 2002 à 2005, Georges Nzongola-Ntalaja était directeur du Centre d'Oslo sur la gouvernance, un think tank du PNUD. Entre 2000 et 2002, il a occupé trois postes majeurs comme conseiller senior en gouvernance auprès du gouvernement fédéral du Nigeria à Abuja.

En outre, il a enseigné au département d'études africaines de Howard, une unité de la faculté des sciences sociales, qui propose des diplômes de maîtrise et de doctorat en études africaines axées sur les politiques publiques et le développement. À l'université de Caroline du Nord, il enseigne au département des études africaines, afro-américaines et de la diaspora, qui propose des diplômes de premier cycle en études africaines et en études afro-américaines et de la diaspora.

Georges Nzongola-Ntalaja a également occupé plusieurs postes en RDC. En 1999, il a été premier vice-président de la Commission nationale des élections, après avoir occupé, entre 1992 et 1993, le poste de conseiller diplomatique du Premier ministre. En 1996, il a été délégué à la conférence nationale souveraine.

Ancien président de l'African Studies Association of the United States et de l'African Association of Political Science, le Pr Georges Nzongola est l'auteur de plusieurs livres et de nombreux articles sur la politique, le développement et les conflits en Afrique. Il a notamment publié Revolution and Counter-Revolution in Africa ; Nation-Building and State Building in Africa ; et Le Mouvement Démocratique au Zaïre, 1956-1996. Il est l'éditeur de The Crisis in Zaire : Myths and Realities et de Conflict in the Horn of Africa, et co-éditeur de State and Democracy in Africa et de The Oxford Companion to Politics of the World (première et deuxième éditions). Son ouvrage majeur, The Congo from Leopold to Kabila : A People's History, a remporté le prix du meilleur livre 2004 de l'African Politics Conference Group, la plus grande organisation au monde d'universitaires spécialistes de l'Afrique. Basée aux Etats-Unis, Georges Nzongola-Ntalaja a présidé cette organisation de 1987 à 1988.

Il est titulaire d'un doctorat en sciences politiques de l'université de Wisconsin-Madison, aux Etats-Unis, obtenu en 1975; d'une maîtrise en diplomatie et commerce international de l'université de Kentucky, toujours aux Etats-Unis, obtenue en 1968; et d'une licence en philosophie de Davidson College, en Caroline du Nord, obtenue en 1967.