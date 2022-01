Congo-Kinshasa: Partenariat - IIB-DG prête à accompagner la RDC dans l'exécution de plusieurs projets d'investissements

Les projets d'investissements découlant de la manifestation d'intérêts formulée par la société américaine IIB Développent Group (IIB-DG) à l'issue de la table ronde d'affaires sur la République démocratique du Congo (RDC), organisée lors du dernier séjour du chef de l'Etat aux Etats-Unis d'Amérique, sont sur le point de se matérialiser.

Cela est ressorti de la trente-sixième réunion du conseil des ministres du 14 janvier qu'avait présidée, par visioconférence, le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après débat et délibérations, il a été recommandé́ un examen approfondi de cette manifestation d'intérêts au niveau de la Commission interministérielle compétente, à en croire le compte-rendu fait à l'issue de la réunion par le ministre de la Communication et Médias, et Porte-parole du gouvernement.

Du rapport de la mise en œuvre desdits projets tel que présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'Aménagement du territoire, Guy Loando Mboyo, il a été indiqué qu'ils ont été soumis au préalable aux procédures légales du partenariat public-privé́ et des marchés publics en vigueur avant la grande réunion d'orientation et d'harmonisation des vues tenue le 12 janvier; laquelle laquelle réunion a permis de dégager les options d'accélérer leur mise en œuvre.

Ainsi, sous la férule du ministre d'Etat, Guy Loando Mboyo, quelques options ont été levées. Il s'agit notamment de la co-signature des contrats de partenariat dans les prochains jours, entre d'une part les ministres chargé de l'Aménagement du territoire, des Infrastructures et Travaux publics, et des Transports et Voies de communication ; et, d'autre part, la société́ IIB- DG conformément à l'article 46 de la loi n° 18/016 du 09 juillet 2018 relative au partenariat public-privé. Dans le même ordre d'idées, le comité́ interministériel a été instruit à poursuivre le travail pour la mise en œuvre effective desdits contrats.

A propos des projets proprement dits, ils concernent, entre autres, le financement de la construction et/ou du développement d'un atelier de maintenance et de réparation d'avions ; d'une académie d'aviation pour la réparation d'avions par les techniciens et ingénieurs congolais formés aux Etats-Unis d'Amérique (plus ou moins cent personnes) ; d'un aéroport international ultramoderne à Kinshasa et son aérocité disposant de plusieurs pistes d'atterrissage ; de treize aéroports à réaménager dans le pays ; du chemin de fer interurbain Kinsuka-Gare centrale-Kinkole via le nouvel aéroport ; de deux hôtels cinq étoiles de même standard que ceux de l'Occident ; et de cinquante mille logements. Dans la foulée, il est également prévu l'acquisition des nouveaux aéronefs pour les lignes nationales et internationales.

Les dividendes à tirer par la RDC de la matérialisation de tous ces projets d'investissements sont énormes comme l'a reconnu le ministre d'Etat, ministre de l'Aménagement du territoire. Ce dernier reste, en effet, convaincu qu'ils auront un impact considérable sur l'économie nationale, notamment par la création des marchés de matériaux de construction et des équipements divers. En sus de cela, estime Guy Loando Mboyo, la matérialisation de ces différents projets d'investissements favorisera la création des milliers d'emplois directs et indirects, le transfert des technologies ainsi que l'augmentation de l'attraction touristique et économique.