Afrique: Gabon - Maroc - La place de leader en jeu

Le Gabon et le Maroc s'affronteront mardi à 19 heures au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, lors du troisième et dernier match de la phase de poules de la Coupe d'Afrique des nations.

Fiche technique

Date : 18 janvier 2022

Heure : 20h00 heure locale

(19h00 GMT)

Lieu : Stade Ahmadou Ahidjo,

Yaoundé

Groupe : C

Match : Gabon vs Maroc

Gabon - Le second tour à portée

L'équipe gabonaise est deuxième de ce groupe C, avec quatre points, grâce à une victoire sur les Comores (1-0) et un match nul avec le Ghana (1-1).

Ce qu'ils ont dit

Patrice Neveu (entraîneur, Gabon)

"J'ai eu l'occasion de suivre les matchs du Maroc. Ils ont une équipe solide et objective. Nous savons que ce ne sera pas un match facile. Et pour que vous soyez dans une compétition de cette ampleur, vous devez prendre les précautions nécessaires. Malheureusement, nous Je ne compterai pas sur Aubameyang et Mario, nous avons décidé qu'ils devaient retourner dans leurs clubs pour un suivi médical plus attentif. Je vais devoir faire quelques adaptations avec les joueurs dont je dispose. Nous sommes préparés et organisés et notre objectif est de gagner. le jeu et passer à autre chose."

Axel Meye (joueur, Gabon)

"Ce n'était pas facile pour moi de devoir m'absenter du premier match après avoir été testé positif au Covid-19. Ce fut un moment difficile à digérer car j'avais bien voulu apporter ma contribution. Pourtant, j'espère être un atout pour l'équipe. Je me sens mieux dans tous les aspects et je suis en forme pour le match de demain. L'absence d'Aubameyang et de Mario se fait sentir, nous sommes forts quand nous sommes ensemble... mais, il est important de donner la priorité à la santé. Aubameyang a demandé à l'équipe de se serrer les coudes et c'est ce que nous ferons."

Maroc - Conserver la tête du groupe

Les Marocains, quant à eux, mènent le groupe avec une série de victoires après avoir battu le Ghana 1-0 et les Comores 2-0. L'équipe du Maghreb est ainsi déjà qualifiée pour la prochaine phase de la compétition, un objectif que le Gabon est également en bonne voie d'atteindre.

Ce qu'ils ont dit

Vahid Halilhodzic (entraîneur, Maroc)

"C'est un fait que tous les participants à ce tournoi ont les mêmes problèmes et font face aux mêmes défis. Le plus difficile est quand il s'agit de faire des choix. Je dois gérer 28 joueurs et cela n'a pas été une tâche facile ". Nous voulons que tout le monde joue pour remonter le moral. Notre objectif dans le match contre le Gabon est la victoire. Aubameyang est un grand joueur et c'est dommage qu'il ne puisse pas jouer pour son équipe, c'est mauvais pour le Gabon et bon pour nous ! Notre plus grande ambition est de gagner ce match, malgré les obstacles auxquels nous devons faire face."

Adam Masina (joueur, Maroc)

"Pour moi, c'est important d'être ici et de rejoindre mon équipe. Heureusement, mon club m'a permis d'être ici malgré le stade où nous avons des matchs importants, mais représenter mon pays et faire partie de ce tournoi est également important. Je suis ici pour donner mon soutien inconditionnel à mes coéquipiers et comme l'a dit le coach il est important que nous menions en première position je ne sais pas si la victoire sera celle du Gabon ou la nôtre mais ce qui est sur c'est qu'il y aura une belle bagarre le terrain ".