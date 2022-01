Sénégal: Zahra Iyane Thiam - " Je comprends mieux aujourd'hui pourquoi mon père a dédié toute sa vie à son pays "

Au 10e jour de campagne en direction des élections territoriales du 23 janvier prochain, la candidate de Benno Bokk Yaakaar (Bby) à la Sicap Liberté a tiré un bilan à mi parcours positif. A Liberté VI Extension, ce lundi, Zahra Iyane Thiam n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage à son défunt père Mourchid Ahmed Iyane Thiam qui, selon elle, a consacré toute sa vie à son pays.

" Le premier bilan que je tire de ces 10 jours de campagne, pour être honnête, c'est qu'il faut que je rende grâce à Dieu et à mon père [Mourchid Ahmed Iyane Thiam]. Il m'a permis d'avoir 60% de mon suffrage parce que partout où je passe, les populations me disent, même si on ne voulait pas voter pour vous, on le fera grâce à votre père pour tout ce qu'il a fait pour ce pays. Et ne serait-ce que pour ça, je ne le remercierais jamais assez. Je comprends mieux aujourd'hui pourquoi il a sacrifié toute sa vie, pourquoi il a dédié sa vie à son pays, à sa religion ", a-t-elle déclaré face à la presse.

Deuxièmement, a-t-elle ajouté, les populations savent ce qu'elles veulent et elles font leur choix sur la base de critères bien définis. Et enfin, souligne Zahra Iyane Thiam, " le troisième enseignement, c'est que les populations de Sicap ont déjà choisi. Et on saura quel a été leur choix au soir du 23 janvier prochain. Mais, à cette étape de la campagne, je suis persuadée, et tous les candidats savent, que les Sicapois ont déjà choisi ".

A ce titre, elle a invité les autres candidats à privilégier les débats d'idées. " Les attaques dans le cadre de la campagne, c'est parfois pimenté, mais ce n'est pas méchant. De notre côté, nous y allons avec l'esprit fair-play, parce que nous sommes des adversaires, mais pas des ennemis. Alors, battons-nous, faisons la confrontation, mais sur la base des programmes ", a-t-elle avancé, rappelant qu'elle n'a pas vu, jusqu'à présent, un autre programme. " Si un candidat a en, qu'il le soumette et là on aura l'échange qu'il faut. Parce que moi, une fois que cette phase de campagne est terminée, je serai sur le terrain pour me battre pour prendre en charge les préoccupations des populations ", a-t-elle fait savoir.

A noter, par ailleurs, qu'au terme d'une rencontre avec les étudiants de la commune, Zahra Iyane Thiam a promis à ceux-ci un accompagnement pour leur insertion professionnelle à travers la formation.

" Nous savons que l'enseignement supérieur n'est pas une compétence transférée, mais dans le cadre de la formation et de l'employabilité des jeunes, nous nous devons de créer les conditions pour justement mettre les outils nécessaires à l'épanouissement de nos étudiants ", a-t-elle notamment annoncé. Et de se réjouir: " Il est heureux de voir que les étudiants adhèrent à notre programme et c'est un dialogue qui va continuer au-delà de cette période électorale ".