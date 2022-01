Afrique: Ghana - Comores - Eviter une sortie prématurée

Après le début décevant de sa campagne de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Cameroun 2021 qui l'a vu récolter un seul point en deux matchs, le Ghana espère éviter une sortie prématurée face aux débutants des Comores, qui ont également perdu leurs deux premiers matchs.

Fiche technique

Date : 18 janvier 2022

Heure : 20h00 heure locale (19h00 GMT)

Lieu : Stade Roumde Adjia, Garoua

Groupe : C

Match : Ghana v Comores

Ghana - Les Black Stars ont besoin de briller

Un seul point en deux matchs n'est pas ce que le Ghana espérait. Mais ils ont encore le temps de réagir. Contre les Comores, c'est une victoire incontournable pour Andre Ayew et ses coéquipiers s'ils veulent éviter une sortie embarrassante.

Une défaite 1-0 contre le Maroc a été suivie d'un but tardif concédé face au Gabon pour attraper un seul point, mettant les troupes de Milovan Rajevac dans une situation qu'elles aimeraient éviter en battant les Comores mardi.

Ce qu'ils ont dit

Milovan Rajevac (entraîneur, Ghana)

C'est un match très important pour nous. Nous devons terminer le groupe par une victoire et ferons tout pour que cela se produise. Notre équipe se développe bien mais nous avons besoin de temps et de patience.

Jonathan Mensah (Défenseur, Ghana)

Nous ferons de notre mieux car c'est une victoire incontournable pour nous. Nous n'avons aucun problème interne. Tous les jeux sont difficiles. En tant que joueur vétéran, mon rôle est d'aider les nouveaux visages. Nous nous battrons pour notre maillot national.

Comores - Terminer dans la joie

Malgré la défaite de leurs deux premiers matchs, 1-0 contre le Gabon et 2-0 contre le Maroc, les Comores ont gagné le respect de tous lors de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies en cours.

Faisant preuve de passion et de détermination lors de leur toute première apparition à la CAN, les Coelacanthes avaient beaucoup à gagner même s'ils n'ont pas gagné ou marqué pour le moment. Contre le Ghana, ils se battront pour plus et pourquoi pas inscrire leurs premiers points et buts dans l'histoire du tournoi.

Ce qu'ils ont dit

Amir Abdou (Entraîneur, Comores)

" Ce match est très important pour nous. Nous avons fait deux bons matchs contre le Gabon et le Maroc, mais la chance n'a pas été de notre côté. J'ai dit aux joueurs de considérer cela comme si c'était la finale. Le Ghana est une très bonne équipe, mais nous ferons de notre mieux. Nous n'avons rien à perdre et nous devons être forts et courageux."

Said Bakari (Attaquant, Comores)

Nous donnerons tout. Nous devons jouer plus de compétitions comme celle-ci et augmenter notre expérience. C'est le plus grand événement auquel nous ayons assisté. Nous montrerons le bon côté des Comores.