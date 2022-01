Congo-Kinshasa: Linafoot - Ligue 1 - V.Club accroche Mazembe à Lubumbashi

Le classico du championnat national de football de la République démocratique du Congo entre Mazembe et V.Club s'est terminé sur un résultat d'égalité d'un but partout à Lubumbashi.

C'est en toute fin de match que l'AS V.Club a arraché un résultat d'égalité mérité face au Tout Puissant Mazembe, le 16 janvier au stade du club blanc et noir de la commune de Kamalondo, à Lubumbashi.

Un but partout, c'est le résultat de ce classico, une rencontre remise de la 3e journée de la 27e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). Pour cette rencontre, le onze de départ Mazembe s'est constitué du gardien de but Siadi Ngusia, et dans le champ, Djos Issama (remplacé à la 75e mn par Godet Masengo), Kevin Mondeko, le Zambien Kabaso Chongo, Philippe Kinzumbi, Ngalamulume, l'Ivoirien Christian Koffi Kouamé, Zemanga Soze (remplacé à la 69e mn par Ochaya), Mercey Ngimbi, Jephté Kitambala et Trésor Mputu (remplacé à la 69e mn par Patient Mwamba).

Dans la composition de V.Club, on a noté la présence de but Landu Mavanga dans les perches, et de Mangoba, Patou Ebunga Simbi, Le Camerounais Zacharie Ndongo Foé, le Congolais de Brazzaville Varel Jovial Rozan, le Camerounais Pascal Mbarga, Merveille Kikassa (remplacé à la 61e mn par Eric Kabwe), Amédée Masasi, le Togolais Marouf Tchakei, le Congolais de Brazzaville Jacques Medina Temopele, et Glody Lilepo Makabi (remplacé à la 81e par Serbie Alongo).

Après une première mi-temps sans but, l'attaquant Jephté Kitambala, de la tête à la 57e mn, a ouvert la marque pour les joueurs du coach français Franck Dumas, sur un centre de Philippe Kinzumbi. Il avait été déjà buteur lors de la victoire de Mazembe sur l'AC Kuya (trois buts à zéro) au match précédent. Après ce but, les poulains de l'entraîneur Raoul Jean Pierre Shungu ont couru derrière l'égalisation jusqu'à l'obtenir à la 86e mn.

A la fin de la partie, Raoul Jean Pierre Shungu est revenu avec regret sur certains faits : " Nous avions vécu ce qui n'a rien à voir avec le football. Nous avons vu une équipe de Mazembe sur-motivée après notre nul contre Don Bosco. Mais ceux qui ont suivi le match vont se rendre compte qu'en seconde période, il y a eu trop d'arrêts de jeu causés par les joueurs de Mazembe, ils se couchaient à tout moment après leur but. Les ramasseurs de ballon gardaient les ballons, et nous nous sommes retrouvés en train de jouer avec un seul ballon.

Et je ne parlerais pas de l'agression de certains fanatiques sur notre joueur Kikwama Mujinga ". Et d'ajouter : " On n'a pas fini le temps réglementaire. Quand on a arrêté le match, nous avions une occasion en cours. Je crois que si le match s'était déroulé normalement, on aurait pu le gagner. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ". Un autre fait, mais bien plus tragique, a été le décès d'un supporter de Mazembe au stade, à la suite d'un infarctus bien avant le coup d'envoi de la partie. Membre de la section TP Mazembe Hewa Bora et Aéroport à Lubumbashi, Mike Mbayo n'a donc pas eu le temps de suivre ce classico tant attendu.

Avec ce nul, Mazembe garde le leadership du championnat avec 42 points glanés en seize matches, devant son adversaire V.Club, qui compte 37 points après quinze rencontres. La prochaine opposition de V.Club à Lubumbashi sera face au FC Saint-Eloi Lupopo, le 19 janvier.

DCMP enfonce JSK...

Entre temps, le 14 janvier au stade des Martyrs à Kinshasa, le Daring Club Motema Pembe (DCMP) s'est largement imposé face à la Jeunesse sportive de Kinshasa (JSK), par quatre buts à zéro, en match de la 14e journée. Nouvel entraîneur de la JSK après le départ de Papy Kimoto pour Maniema Union, André Raoul Mutufuila a donc débuté sur le banc de ce club promu cette saison dans l'élite du football congolais par une défaite cuisante. Le Congolais de Brazzaville, Borel Tomandjoto (7e mn), Dezy Mbomba (41e) et Joyce Katulondji (35e et 61e mn) ont inscrit les buts du club vert et blanc de Kinshasa. Ce succès permet au club de se relancer au classement, en occupant la 6e position avec 21 points en onze matches. JSK se retrouve à la 15e place au classement avec 10 points au terme de quatorze rencontres.

Tshinkunku à la relance

Le 13 janvier au stade Frédéric-Kibasa-Maliba à Lubumbashi, l'US Tshinkunku a enregistré sa deuxième victoire de la saison (après avoir battu Simba de Kolwezi 0-1), en dominant à domicile la Jeunesse Sportive Groupe Bazano par trois buts à deux. Etienne Matiaba a ouvert la marque à la 15e mn, reprenant de la tête un corner de Ntumba Tshimana.

Ngoyi Lumbala a égalisé pour Bazano à la 29e. Etienne Matiaba est revenu à la charge pour le deuxième but de Sanga Bilembi de l'ex-Kasai occidental à la 39e mn, une fois de plus de la tête sur un corner du même Ntumba Tshimana, signant son premier doublé de la saison et auteur désormais de quatre buts. Mais la JS Bazano a à nouveau égalisé à la 69e mn, sur une frappe lointaine du Ngoie Lumbala laissant pantois le gardien de but Ephraïm Lokutu Botuna, lui aussi auteur d'un doublé au cours de cette partie.

C'est à la 76e mn que Tshinkunku a finalement pris l'avantage pour la victoire avec le troisième but de Nkunku Kumbundu, entré en jeu quelques minutes avant. L'on note ici le coaching payant de l'entraîneur Jean Claude Loboko. Le club de Kananga, qui joue ses matchs à Mbui-Mayi, lance peut-être son opération de maintien avec deux victoires de suite et un match nul en trois rencontres dans le Grand Katanga sous la houlette de l'entraîneur Loboko qui a repris une équipe à la dérive. Les chasseurs du Grand Kasaï comptent 13 points en quatorze sorties. Bazano est septième au classement provisoire avec 21 points en quatorze matches livrés.