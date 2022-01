Congo-Brazzaville: Comédie - Fortuné Bateza de nouveau à Pointe-Noire

Après sa prestation réussie lors du Rocher Comedy club, la semaine dernière, le comédien Fortuné Bateza revient sur les tréteaux de Pointe-Noire, les 4 et 5 février, avec le spectacle " Le député fou ".

Sur l'initiative de la Compagnie Théâtre à la carte, le spectacle " Le député fou " sera présenté au public à l'hôtel Elais, les 4 février et 5 février. Ce spectacle de comédie est un mélange d'humour, d'ironie, de rire sur des faits de société que le comédien présente de manière burlesque, en y ajoutant la dérision et la farce.

Fortuné Bateza fait rire dans ce spectacle sur des choses graves de la vie au point de se questionner : est- ce un fou devenu député ou un député devenu fou ?

En 25 ans de carrière, le comédien, humoriste, metteur en scène et acteur ne cesse d'égayer le public par des prestations scéniques au Congo, en Afrique et partout dans le monde. Des numéros inédits tirés du vécu quotidien qu'il joue avec maestria à l'instar du " Discours d'un fou sur les indépendances ", " Le procès de l'histoire ", etc.

Au cours de sa riche carrière, Fortuné Bateza a travaillé avec Nzey Van Musala du Centre Unesco Marabout théâtre de Kinshasa, feu Jean Jules Koukou, metteur en scène de Saka Saka théâtre, Philippes Adrien du théâtre la Tempête.

Récipiendaire de plusieurs diplômes, trophées et prix, il est lauréat du prix Sanza de Mfoa du meilleur acteur en 2009 organisé par Beethoven Pella Yombo. En 2013, il a gagné le grand prix Afrique francophone du meilleur humoriste. Un an plus tard, il a remporté le prix d'excellence des arts et des lettres.