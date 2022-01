Afrique: Zimbabwe - Guinée - Confiance et honneur

Avec déjà un pied en huitièmes de finale, la Guinée affrontera mardi le Zimbabwe, dernier du groupe B, au stade Ahmadou Ahidjo, lors d'un match décisif pour le Syli Nationale.

La Guinée partage la tête du groupe avec le Sénégal avec quatre points chacun. De l'autre côté, le Zimbabwe suit le peloton sans point après des défaites consécutives contre le Sénégal et le Malawi.

Fiche technique

Date : 18 janvier 2022

Heure : 17h00 heure locale (16h00 GMT)

Lieu : Stade Ahmadou Ahidjo, Yaoundé

Groupe : B

Match : Zimbabwe - Guinée

Zimbabwe - Plus rien à perdre

Le Zimbabwe a laissé filé une occasion en s'inclinant 2-1 contre le Malawi, signifiant que les Warriors ont perdu leurs espoirs d'une deuxième place.

Les représentants de l'Afrique australe n'ont pas réussi à dépasser la phase de groupes lors de leurs cinq apparitions à la CAN et joueront simplement pour l'honneur pour éviter de perdre tous leurs matchs de groupe.

Ce qu'ils ont dit

Norman Mapeza (entraîneur, Zimbabwe)

" Les joueurs qui nous ont manqué ont été un coup dur pour nous. Ce sont des joueurs qui nous ont été d'une grande aide pendant les éliminatoires. Nous avons très bien joué contre le Sénégal, en les tenant jusqu'à vingt secondes de la fin. Nous avons eu des occasions de gagner contre le Malawi, surtout en première mi-temps. Donc, on va essayer de retenir le positif pour faire un bon résultat contre la Guinée.

Jordan Zemura (Défenseur, Zimbabwe)

" Nous sommes un peu tristes de l'absence de nos collègues. Ils apportent confiance et expérience au groupe. Nous sommes prêts à affronter la Guinée et notre principal objectif est de gagner. C'est une bonne expérience, et personnellement, je quitterai ce pays avec beaucoup de leçons."

Guinée - Un pas de plus

Le Syli Nationale a bien commencé le tournoi. Une victoire sur le Malawi et le fait de tenir en échec le Sénégal favori signifient que la Guinée est à quatre points et a presque assuré sa place au tour suivant.

Les collègues de Nabi Keita ont fait preuve de courage et d'un football divertissant qu'ils aimeraient répéter contre le Zimbabwe pour garantir leur qualification, et pourquoi pas terminer en tête du groupe.

Ce qu'ils ont dit

Kaba Diawara (Entraîneur, Guinée)

" Gagner serait important pour nous. Il y a de la détermination et de la motivation au sein de l'équipe pour aller de l'avant. Nous avons essayé de maintenir un haut niveau de concentration chez les joueurs pour gagner le match. Nous ne sommes pas encore au prochain tour, nous devons donc travailler dur pour obtenir les trois points et, si possible, obtenir la première place. Nous construisons une équipe solide avec de nombreux joueurs prometteurs."

Mohamed Ali Camara (Défenseur, Guinée)

" Nous avons une équipe jeune et nous avons essayé de garder le moral. Nous aborderons le match avec une attitude positive et bien sûr avec un maximum de concentration. Notre équipe est pleine de confiance avant ce match."