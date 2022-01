Cameroun/Cap-Vert: CAN 2021 - Samuel Oum Gouet " Nous sommes des soldats et on n'est prêt à aller à la guerre "

Le Cameroun a été contraint ce lundi au nul (1-1) face au Cap-vert à l'occasion de la 3e journée de la CAN 2021. Un résultat qui n'a pas fait rougir le milieu de terrain camerounais Samuel Oum Gouet qui s'est prononcé après la rencontre.

Malgré leur match nul (1-1) face aux Requins Bleus du Cap-vert, les Lions Indomptables du Cameroun ont terminé leader de la poule A avec 7 points. A la fin du match, Samuel Oum Gouet qui a été titularisé par Antonio Conceiçao s'est prononcé sur ce résultat et sur la suite de la compétition.

journaliste - Quelle est votre première réaction après cette rencontre?

Un match nul c'est toujours mieux qu'une défaite, on dit merci et on le prend avec les deux mains

Journaliste - Aujourd'hui, vous vous êtes menés et vous vous faites rattrapés. Comment vous vous sentez ? sur le terrain qu'est ce que vous vous êtes dit ?

C'est rien de particulier. Dans les matchs précédents, on n'a concédé les buts les premiers. C'est nous qui avons dû remonter le score. Aujourd'hui on n'a ouvert le score, on s'est fait rattraper. Ça fait partie des scénarios des matchs, nous sommes prêts psychologiquement pour affronter toutes les situations possibles.

Journaliste - Et la suite de la compétition, ça va être des matchs couperets ?

Bien sûr, ce sont des matchs à coûteaux. Comme on dit, c'est un but qui sort. Et on c'est que ce sera des combats, des batailles, nous sommes des soldats et on n'est prêt à aller à la guerre bien évidemment.

Journaliste - Est ce que vous avez eu une baisse de régime par rapport à tous ces matchs que vous avez enchaînés ?Et maintenant vous allez pouvoir relancer la machine pour les huitièmes ?

Baisse de régime, je ne sais pas , je ne crois pas, aujourd'hui on n'a eu un adversaire qui est venu pour fermer le match.C'était un bloc vraiment bas contraire. On peut dire qu'ils sont venus chercher le point du match nul. C'est différent de ce que nous avons eu pour les deux premières rencontres. Maintenant on n'a que 7 jours pour préparer les huitièmes de finale, on va bien les préparer bien sûr.