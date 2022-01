Cameroun/Cap-Vert: CAN 2021 / Clinton Njie - " Nous sommes heureux de nous qualifier avec sept points "

Après son nul (1-1) face au Cap-Vert ce lundi, le Cameroun a ainsi consolidé sa première place du groupe A de cette CAN 2021 et s'est qualifié pour les huitièmes de finale. Au sortir de cette confrontation, André Onana et Clinton Njie se sont livrés à la presse.

Journaliste : On dit que vous jouez trop dans les buts et que ça peut payer cher.

André Onana : Je pense que ce style de jeu a fait de moi l'un des meilleurs gardiens au monde et ça fait plus de sept ans comme je l'ai dit. Je joue comme ça. Après des erreurs tout le monde en commet.

Journaliste : trois buts encaissés en phase de poules pour la suite ça ne s'annonce pas un peu inquiétant ?

André Onana : Honnêtement si on doit prendre les buts et gagner les matchs, je signe. Maintenant le plus important n'est pas de ne pas prendre de buts, le plus important c'est la victoire du collectif. Après le football c'est comme la boxe, tu donnes des coups et tu en reçois, donc moi j'ai joué contre des grandes nations, des grands clubs, je ne connais pas l'équipe qui ne prend pas de buts. Aujourd'hui vous ramenez ces buts à ma personne ce n'est pas moi, je ne joue pas tout seul. Vous savez il y a des erreurs défensives qui sont commises par moi et par d'autres coéquipiers. Après on reste positif et on essaye d'apprendre de nos erreurs.

Journaliste : Dans quel état d'esprit allez-vous aborder la prochaine étape ?

André Onana : Nous sommes content de la qualification peut être pas du résultat d'aujourd'hui mais après nous sommes conscient que les échéances à venir sont des matchs à élimination direct. Si mon style de jeu gêne ou dérange certaines personnes bah habituez-vous.

Tout comme André Onana, Clinton Njie est allé également de son commentaire après la rencontre.

Journaliste : Vos sentiments après ce match contre le Cap-Vert

Clinton Njie : Nous sommes heureux de nous qualifier avec sept points. Nous voulions gagner ce match mais l'ambition majeure était de finir premier de notre poule. Maintenant nous nous concentrons sur le tour suivant.

Journaliste : Sur le plan personnel, on a pas encore vu le Clinton Njie qui fait vibrer les fans et crée des occasions, qu'est ce qui ne marche pas pour vous ?

Clinton Njie : La compétition est difficile. J'essaie de faire de mon mieux en attaquant lorsque nous avons le ballon et en défendant lorsqu'on le perd. Et c'est ce que le coach et son staff m'ont demandé de faire. J'ai eu une occasion que je n'ai pas concrétisée, mais c'est le football.

Journaliste : dans quel état d'esprit vous allez attaquer les huitièmes ?

Clinton Njie : Je pense que collectivement on est bien, il va falloir maintenant rectifier les problèmes qu'on a eu pendant ces trois premiers matchs. Maintenant on va arriver dans un moment décisif de la compétition. Il va falloir être prêt pour entamer les qualifications.

Journaliste : Aujourd'hui le stade nous fait des pleins est ce que ça a changé plusieurs choses dans votre manière d'attaquer, d'entamer ce match ?

Clinton Njie : Quand les stades sont pleins ça nous pousse aussi. Le 12e homme est très important, on espère qu'on va les retrouver bientôt.

En rappel, les Lions indomptables étant premiers du groupe A, affronteront un troisième de groupe, lors des huitièmes de finale.