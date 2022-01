Afrique: CAN 2021 - Willy Semedo (Cap Vert) - " On a montré du caractère devant le Cameroun "

Le Cap Vert a tenu en échec (1-1) le Cameroun ce lundi lors de la troisième journée de la poule A de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Un résultat qui permet aux requins Bleus d'espérer une qualification pour les huitièmes de finale. A l'issue de cette rencontre, Willy Semedo a répondu aux journalistes accrédités dont Dounia Mesli, l'un de nos envoyés spéciaux au Cameroun.

Dis-nous un mot sur ce match, vous êtes encore en vie, c'est une satisfaction ?

Bien sûr, bien sûr, on est très content parce qu'on a montré du caractère, on est très heureux d'avoir décroché ce pont du match nul, on sait que c'est compliqué de jouer contre une équipe du Cameroun qui est favori. Aujourd'hui on est content de ce point et on attend de voir les autres résultats si on peut passer pour les huitièmes de finale.

Vu ce schéma tactique un peu inhabituel, quelles étaient les consignes du coach ?

Je ne dirai pas inhabituel, parce qu'on a l'habitude de jouer en 5-4-1. Aujourd'hui ça été comme ça, la seule consigne du coach est de rester bien compacte, de ne pas leur laisser la profondeur, de rester dans les 40, 30 derniers mettres, et voilà d'être patients et bouger en bloc c'est ce qu'on a fait et voilà on est content.

Globalement c'est votre première CAN, c'est ce qu'on attendait ?

C'est une belle expérience, une belle expérience, on sent que le peuple camerounais est très investi dans cette CAN. Ils ont tout mis en œuvre pour que ça se passe bien et aujourd'hui ça se passe bien, on est content et on espère qu'on ira le plus loin possible.

Est ce que vous avez revu le but de Garry Rodrigues?

Oui oui, on a revu le but, c'est à la Madjer. Il a commencé sur le banc, il est rentré ça nous a fait du bien. Il nous donne le point du match nul, on est très très heureux, on va en profiter en attendant la prochaine occasion.

Est-ce qu'il s'est entrainé à part ?

Ça je ne sais pas, il faudra poser directement poser au coach. En tout cas, il nous a apporté un point, on est très heureux.

Est-ce qu'il vous a surpris cette égalisation ?

Surpris non, parce que je pense qu'on a mérité cette égalisation donc au final, on va dire que le point du match nul est merité.

Ambiance, match et public et tout ce que vous avez vécu?

C'était vraiment très très bien et un match de tel niveau c'est quelque chose de formidable.