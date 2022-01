Afrique: CAN 2021 - Accroché par le Cap-Vert (1-1), le Cameroun termine la phase de poules invaincu

Le Cap-Vert contraint le Cameroun au partage des points (1-1) et pourrait bien faire partie des meilleurs 3e de cette CAN 2021.

Dominateurs lors de la première partie grâce au 5e but de Vincent Aboubakar dans cette CAN 2021, les Requins bleus ont réussi a égalisé grâce à la réalisation de Garry Rodrigues à la 53e minute sur une passe de Rocha Santos. Sur un sublime ballon dans la profondeur de Patrick Andrade, Kenny Rocha contrôle dans la surface et centre en bout de course. Garry Rodrigues laisse Tolo sur place et marque d'une superbe Madjer du droit. Le joueur de 31 ans marque ainsi son 7e but en 35 sélections.

Le Cameroun termine la phase de poules invaincu et avec 7 points. Premier du groupe A, les Lions Indomptables affronteront un troisième de groupe, lundi prochain, lors des huitièmes de finale. Avec quatre points, le Cap-Vert peut encore espérer rejoindre le prochain tour en terminant parmi les meilleurs troisièmes de la phase de poules.