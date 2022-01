Afrique: Humberto Bettencourt (Cap Vert) - " C'était un très beau geste technique un très beau but. "

interview

Le coach adjoint du Cap Vert, Humberto, avait le sourire après avoir réussi à faire déjouer le Cameroun et arracher le match nul 1-1 en deuxième mi-temps, comme il l'avait prédit en conférence d'avant-match.

Beaucoup d'émotion à l'issue du match ?

Ce match représentait beaucoup pour moi, mais également pour notre équipe.

Nous savions que le match ne serait pas facile, qu'ils jouaient devant leur public et les difficulté que nous avons rencontré pendant ce match, nous les avions déjà prévu, bien que nous aurions aimé gagner cette rencontre, le résultat de ce match est positif.

Est-ce le résultat escompté ? On vous a vu être très émotif sur cette fin de match ? A-t-on des nouvelles de Bubista ?

C'est naturel 'avoir des émotions après un match, toute l'adrénaline produite retombe, dans le cadre de la rencontre et avec l'intensité du match, on ne peut que ressentir de telles émotions. Mais nous avions abordé ce match avec une stratégie et pour gagner, mais à défaut de ne pas gagner il était impossible de perdre.

Concernant à notre entraineur, il va reprendre le contrôle de l'équipe après avoir détecté positif plutôt la semaine dernière, ce matin il a fait un nouveau test pour évaluer l'évolution et il est négatif, pour notre très grande satisfaction parce qu'il n'a pas pu venir dans ce match, car le test doit être fait 48h a l'avance, il est à l'hôtel.

Sur le but de l'égalisation de Garry Rodrigues d'une Madjer

Tout d'abord la satisfaction première est que notre plan de jeu ait réussi. Nous avions revu notre stratégie pendant la pause, il était important de rattraper ce retard et que nous explorions d'autres phases de jeu et c'est comme ça que nous avons pu mettre en pratique notre solution. Et le but est survenu très rapidement, c'était un très beau geste technique un très beau but.

Le coach camerounais a stipulé que vous jouiez assez défensivement, qu'en pensez-vous ? Et que représente la victoire pour vous ?

Concernant le commentaire de l'entraineur, en première mi-temps nous avions remarqué que l'équipe du Cameroun donné des passes dans les ailes, entre la ligne médiane et la ligne défensive. Donc il était important pour nous de bloquer ces ballons et lorsqu'ils se retrouvaient dans le rond central, on faisait un mouvement de retour, avec l'atmosphère qui régnait dans le stade on n'arrivait pas à passer leur ligne défensive.

Mais à partir de la seconde mi-temps nous avons fait cette correction et nous avons réussi à marquer ce but de l'égalisation, mais nous aurions pu avoir le match nul avant la première mi-temps.