Algérie: Ligue 2 - Le RCK veut assurer le titre de champion d'hiver, choc à Skikda

Alger — La quinzième et dernière journée de la phase aller de Ligue 2, prévue mardi à 14h00, s'annonce à l'avantage du leader du Groupe Centre-ouest, le RC Kouba, qui pourrait s'adjuger le titre honorifique de champion d'hiver, en ramenant un bon résultat de son déplacement chez le CRB Aïn Ouessara (13e), au moment où dans le Groupe Centre-Est, les jeux sont déjà faits, car le leader JS Bordj Ménael est assuré de terminer premier, quel que soit son résultat chez les JSM Skikda (7e) dans le choc de la journée.

En effet, malgré l'avantage du terrain, le CRBAO ne devrait pas trop faire le poids contre le RCK, même si ce dernier reste sur deux faux pas consécutifs, car il est toujours loin d'afficher une forme optimale, même en cette fin de la phase aller, comme en témoigne sa dernière défaite contre la lanterne-rouge, le SC Aïn Defla, et qui avant cette 14e journée n'avait réussi à remporter aucune victoire.

Le Raed devrait ainsi évoluer sur du velours, au Stade Fergani de Berrouaghia, et avec la possibilité de creuser un peu plus l'écart sur ses deux principaux concurrents, le CR Témouchent et le MC El Bayadh, ex aequo à la deuxième place avec 29 points, surtout que ces derniers auront des matchs plus au moins difficiles, respectivement contre l'USM Bel-Abbès et le MC Saïda.

Autres duels intéressants à suivre dans ce Groupe Centre-Ouest, les chocs GC Mascara - WA Boufarik et JSM Tiaret - MCB Oued Sly, sans oublier USM El Harrach - USMM Hadjout, entre le 9e qui reçoit le 10e. Un match à grands enjeux, là-encore, car le vainqueur pourrait se hisser un peu plus dans la première partie du tableau.

Dans le Groupe Centre-Est, la JS Bordj Ménael a déjà assuré son titre honorifique de championne d'hiver, car avec ses six points d'avance sur le premier poursuivant, l'USM Annaba, elle est sûre de le conserver, même en cas de défaite chez la JSM Skikda dans le choc de cette 15e et ultime journée de la phase aller.

Quoique, l'objectif de réussir un bon résultat au stade du 20-Août 1955 reste inchangé, car le but de la JSBM est de terminer championne en fin de saison, et non pas à l'issue de la phase aller.

Les Coquelicots devraient ainsi continuer à jouer le va-tout, même si sur papier, la tâche s'annonce ardue, face à une coriace équipe de la JSMS (7e/21 pts), qui de surcroît bénéficiera de l'avantage du terrain.

Autres duels intéressants, qui vaudront probablement le détour dans ce Groupe Centre-Est, le choc USM Khenchela - HAMRA Annaba, entre le troisième qui reçoit le neuvième, sans oublier confrontations entre anciens pensionnaires de l'élite, notamment AS Aïn M'lila - MC El Eulma et CA Bordj Bou Arréridj - MO Constantine.