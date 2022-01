Algérie: Covid-19 - Lancement de la deuxième campagne de vaccination en milieu universitaire

Alger — La deuxième campagne de vaccination contre le Covid-19 en milieu universitaire a été lancée au niveau de 14 établissements universitaires à travers le pays, après la première campagne qui a eu lieu en juillet dernier avant la rentrée sociale.

Accompagné de M. Said Seghour, conseiller au ministère, l'Inspecteur général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche Scientifique, M. Mohamed Cherif Saba qui a supervisé le lancement de cette campagne à l'Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene (USTHB), à l'Université d'Alger 3 à Daly Brahim et à Alger 2 à Bouzareah, a affirmé que cette campagne organisée au profit de la famille universitaire se poursuivra pour plusieurs semaines et ou encore toute l'année.

Cette opération, la deuxième du genre, vise à vacciner 65.000 enseignants, 135 employés administratifs et techniques, et au moins 50% des étudiants au niveau national, pour assurer le fonctionnement de l'université et l'enseignement en présentiel, particulièrement les unités d'enseignement essentielles et méthodologiques.

Pour sa part, le recteur de l'université de Bab Ezzouar, M. Djamel Eddine Akratche, a expliqué que "50% des travailleurs et étudiants ont pris la première dose du vaccin", prévoyant le succès de cette deuxième opération.

De son côté, le conseiller au ministère de l'Enseignement supérieur, M. Said Seghour, a exprimé son "regret" pour la réticence de la famille universitaire à se faire vacciner, évoquant l'impact de plusieurs facteurs, dont les réseaux sociaux, qualifiant cette campagne de "nouveau départ" qui permettra la reprise de l'enseignement en présentiel.

Le même responsable a salué la participation des syndicats du secteur, des représentants étudiants et des oeuvres universitaires pour convaincre le plus grand nombre possible de la composantes du système universitaire à rejoindre cette campagne à travers le pays, soulignant qu'il est prématuré d'évaluer le taux de vaccination depuis le lancement de la première campagne.