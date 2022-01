Afrique: Le Cap-Vert accroche le Cameroun

Menés au score en fin de première période par les Lions Indomptables du Cameroun qui avaient gagné leurs deux premiers matchs, les Requins Bleus ont réussi à égaliser (1-1) et à les contraindre au partage des points.

Et encore une fois, c'est le capitaine et leader, Aboubacar Vincent qui a été décisif pour le pays hôte marquant son 5e but de la compétition.

A la suite d'un ballon dégagé dans l'axe de but par un défenseur capverdien, Aboubacar a mis une frappe imparable dans une forêt de jambes.

C'était la 39e minute de jeu et ce but a confirmé une belle entame des Lions Indomptables pourtant déjà qualifiés au second tour après leurs deux premiers succès 2-1 contre le Burkina Faso et 4-1 contre l'Ethiopie.

Certainement les buts marqués par les deux premiers adversaires étaient un signe d'espoir pour l'équipe capverdienne qui n'a jamais abdiqué.

Et leur égalisation de la 53e minute par Gary Rodriguez était loin d'être volée.

Sur un centre venu de la droite, un attaquant capverdien dévie pour son buteur qui égalise.

Un but synonyme d'espoir pour les Requins Bleus qui avec quatre points, pourraient faire partie des meilleurs 3-èmes.

Le Burkina Faso et l'Ethiopie 1-1dans l'autre match de la poule A.

Le Cameroun finit en tête avec 7 points, le Burkina Faso suit avec 4 points, le Cap-Vert le même nombre de points et l'Ethiopie finit avec un point.

Ce qu'ils ont dit après le match

Roberto Lopes Pico (Man of The Match TotalEnergies):

" Nous avons réussi à tenir tête à une excellente équipe camerounaise qui jour bien au ballon. C'est un titre personnel qui aurait pu être décerné à n'importe quel autre joueur et je suis content de l'obtenir".

Antonio Conceiçao (Sélectionneur du Cameroun):

" Nous atteint notre premier objectif qui était la qualification au prochain tour. Nous voulions terminer la phase de groupes avec une victoire, mais l'équipe du Cap Vert a été bonne et ne nous a pas permis cela. Maintenant, il nous faut bien préparer les huitièmes de finale ici à Olembe avec plus de récupération. Face au Cap Vert, le jeu était axé en milieu de terrain, mais de notre côté, nous avons joué les profondeurs avec des opportunités sans toutefois réussir à aggraver la marque".

Humberto Bettencourt (Sélectionneur adjoint du Cap Vert):

"Ce match représentait beaucoup pour moi et pour mon équipe, car nous savions que la rencontre allait être difficile face au pays hôte. Nous avons réussi un résultat positif même si nous voulions terminer cette phase de groupes avec une victoire. Notre plan de jeu a réussi aujourd'hui".