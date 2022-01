Tunisie/Mauritanie: Large victoire contre la Mauritanie - On n'est pas encore qualifié !

Le "rachat" contre la Mauritanie n'a rien d'un exploit face à un adversaire trop faible.

Toutefois, les rectifications effectuées se doivent d'être maintenues.

Malgré sa large victoire avant-hier aux dépens de la Mauritanie (4-0), la Tunisie est classée troisième dans la poule "F". Ce qui veut dire que sa qualification au tour suivant de cette CAN du Cameroun restera tributaire d'une autre victoire ce jeudi face à la Gambie dans le cadre de la troisième et dernière journée. Certes, cette situation n'est ni compliquée ni facile à être franchie avec succès non plus, mais elle reste quand même caractérisée par le doute et le risque de tourner au vinaigre.

Particulièrement avec l'irrégularité et l'inconstance du rendement de notre équipe nationale qui sont devenues monnaie courante. Tantôt on perd, tantôt on gagne. Et c'est cela l'apanage des équipes dites "amateurs" qui ne possèdent aucune endurance et qui n'affichent pas la solidité régulière qui caractérise l'esprit professionnel.

La peur bleue, avec laquelle le onze national a évolué contre le Mali, s'est transformée, comme par enchantement, en une vraie conquête contre la pauvre Mauritanie qui en a fait les frais sans opposition aucune.

Le relâchement périodique de nos internationaux et l'hésitation manifeste de leur coach à adopter la bonne stratégie (une fois pour toute) laissent les pronostics ouverts à toutes les hypothèses.

Franchement, ce ne sont pas les quatre buts marqués contre les Mauritaniens qui vont nous emballer tant que l'on ne sait pas de quoi sera fait demain (ou plutôt après-demain) face à la Gambie. Normalement, ce dernier n'a pas de passé qui plaide en sa faveur ni une équipe difficile à battre. Mais avec les prestations en dents de scie de notre équipe nationale, une nouvelle déconvenue ne doit guère être exclue !

Pas de formule magique !

La preuve vient d'en être donnée. Les erreurs commises tactiquement contre le Mali et qui n'auraient pas dû l'être avec un entraîneur chevronné ont tout simplement été corrigées.

La titularisation de deux joueurs-clés contre la Mauritanie et qui n'auraient jamais dû être gardés sur le banc de touche, lors du premier match, ont littéralement changé la donne. On parle, bien sûr, de Ghaylane Chaâlali et de Seïfeddine Jaziri qui étaient pourtant rayonnants au Qatar. Leur apport a été édifiant dans la réalisation du score fleuve avant-hier. Du coup, cela nous donne une explication sans bavure du fiasco de la première journée qui était tout simplement provoqué "bêtement" par l'entraîneur lui-même.

Même la "résurrection énigmatique" de Wahbi Khazri n'avait rien d'impressionnant, même si ce dernier avait sorti un match énorme. Ce qu'il y a lieu de souligner à ce propos, c'est que ce joueur est capable de tout quand il s'applique et respecte les exigences du jeu collectif.

Maintenant que les leçons et les enseignements à tirer de ces deux premières sorties de notre équipe nationale sont là, est-ce qu'on va, encore une fois, récidiver avec les erreurs de toujours pour nous décevoir?

Vraiment, personne n'est en mesure de trancher sur ce point.