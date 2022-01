Gabon: CAN 2021 - Gabon - Aubameyang et Lemina plutôt renvoyés pour indiscipline

Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina ne joueront plus la CAN 2021. Ce lundi, les deux joueurs majeurs du Gabon ont officiellement quitté la sélection pour des raisons médicales comme l'a indiqué la Fédération gabonaise de football (Fegafoot). Mais leur départ serait dû à une autre raison.

Aux dernières nouvelles, l'attaquant d'Arsenal et le milieu de l'OGC Nice auraient plutôt été renvoyés pour des raisons disciplinaires.

En effet, selon la Fegafoot, la décision de laisser les deux joueurs partir a été prise après que le staff de la sélection gabonaise et celui de la CAF aient remarqué des lésions cardiaques suite aux examens post Covid-19. Ce qui a contraint la fédération à mettre Aubameyang et Lemina à la disposition de leurs clubs pour des examens plus approfondis.

Mais d'après Freddhy Koula, journaliste de Rfi, le départ des deux joueurs serait plutôt dû à leur comportement.

" J'apprends de source interne que le renvoie d'Aubameyang et Lemina dans leurs clubs respectifs seraient plus pour une raison d'indiscipline que pour les " raisons médicales " (qui sont réelles) ", a-t-il écrit sur sa page Twitter.

Selon les explications du journaliste, les deux joueurs seraient sortis dimanche aux environs de 18h alors que leurs coéquipiers étaient à l'entraînement. Ils n'ont fait leur retour à l'hôtel que ce lundi matin visiblement alcoolisés et accompagnés de leurs copines. Pire, ils auraient eu des échauffourées avec le service de sécurité.

C'est après avoir eu vent de cette scène que La Fegafoot et le ministère des Sports du Gabon ont décidé de renvoyer les deux joueurs en accord avec le sélectionneur, Patrice Neveu.