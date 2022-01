Afrique: Embargo sur le Mali - "La domination française va finir dans le continent"

analyse

L'auteur de l'article que nous vous proposons est convaincu que le Mali sortira victorieux de ce bras de fer qui l'oppose à la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) à travers les sanctions économiques. Et cela va sonner, pense-t-il, la fin de la domination française en Afrique.

Une conférence s'est tenue du 15 novembre 1884 au 26 février 1885 à Berlin, en Allemagne. L'initiative de convocation de la conférence est venue d'un Chancelier allemand du nom de Ottovan Bismarck et d'un français du nom de Jules Ferry qui était Premier ministre au moment des faits. 14 pays européens ont participé à la conférence.

Il s'agit de:

1. L'Allemagne, 2. L'Autriche-Hongrie, 3. La Belgique, 4. Le Danemark, 5. Les Etats-Unis, 6. La France, 7. L'Angleterre, 8. La Hollande, 9. L'Italie, 10. Le Portugal, 11. La Russie, 12. La Suède, 13. La Turquie, 14. L'Espagne.

La raison fondamentale qui a amené ces deux personnalités à avoir l'idée de la conférence était liée à une rivalité entre les puissances européennes en Afrique centrale car chaque pays cherchait à conquérir cette partie de l'Afrique. L'objectif de la conférence était alors de discuter et de s'entendre sur la conquête de l'Afrique sans se faire la guerre. Il s'agissait donc de se partager l'Afrique afin de permettre à chacun de connaître les limites des zones de conquête.

A la fin des travaux, la conférence décide, par consensus, du libre-échange économique et de la libre-circulation sur les fleuves Niger et Congo. Il y avait une rivalité entre la France et la Grande-Bretagne sur le fleuve Niger. Le fleuve Congo était convoité par tous. L'Europe prétend engager une mission de civilisation sur le continent africain et le commerce international.

La conférence de Berlin établit les règles que chaque pays doit observer pour conduire la colonisation. A partir de ces règles, chaque pays doit continuer le libre-échange sur les côtes et les grands fleuves de l'Afrique centrale. Mais, ils ont pris soin de déterminer les modalités d'occupation en cas de points nouveaux sur le littoral. Ils ont aussi établi des principes du partage de l'Afrique. Chaque pays a signé un compromis sur une série d'engagements économiques (liberté de commerce et de navigation); politiques (neutralité des territoires) et moraux (interdiction de l'esclavage, tolérance religieuse, liberté missionnaire, mission civilisatrice).

Les débats ont été houleux sur certains points : la liberté de navigation sur les fleuves Congo et Niger, la liberté de commerce dans le bassin du Congo, la définition de règles pour des occupations futures sur les côtes africaines. C'est le point de départ de la course à la colonisation des territoires africains.

Après la conférence, en lieu et place des explorations de l'Afrique, au départ, l'Europe exerce des expéditions militaires pendant un siècle sur les Africains. Les pays colonisateurs décident de soumettre les populations de force et de s'approprier leurs territoires. Une compétition féroce s'engage entre eux suivie d'affrontements et de graves crises entre la France et la Grande-Bretagne à Fachoda en 1898. C'est à partir de là qu'est venue l'idée de délimiter les frontières coloniales pour cette fois un partage effectif de l'Afrique entre les pays impérialistes.

Dès lors, des négociations sur l'Afrique s'engagent dans les dernières décennies du xixe siècle. C'est le début de signatures de nombreux traités bilatéraux entre les Européens afin que chacun gère son "pré carré" sans gêner l'autre. En Afrique orientale, la Grande-Bretagne et l'Allemagne signent un accord le 1er juillet 1890. L'Allemagne abandonne ses prétentions sur Zanzibar dans l'Est du continent, en échange de l'île d'Helgoland (mer du Nord).

En Afrique de l'Ouest, il y a eu également des ententes entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne (en 1890), entre la France et la Grande-Bretagne (en 1890 et 1898) et entre la France et l'Allemagne (en 1897). Chacun a pris sa part de pays africains et envoie ses missionnaires pour borner les frontières. L'Afrique venait ainsi d'être partagée effectivement entre les pays européens sur la base d'entente.

La conquête n'a pas été facile pour les Africains. Dès la fin du xixe siècle et le début du xxe siècle, une violence aiguë s'abat sur eux, par des armes de guerre. Les armées françaises sont confrontées à celles de Samory Touré dans les années 1880 - 1890, en Afrique de l'Ouest. D'autres écrasements se passaient en Afrique orientale allemande dans les années 1905 - 1907. Les Etats européens cherchaient à faire taire toute contestation. Mais, dans certaines zones du continent africain, il y a eu de fortes résistances comme Samory Touré dans l'actuel Mali. Le Burkina Faso, anciennement Haute-Volta, a mené sa part de guerre farouche contre la pénétration coloniale. Les différentes parties du continent ont alors été colonisées de différentes manières. Dans les territoires français en Afrique subsaharienne, des protectorats ont été mis en place, mais ils ont été rapidement supprimés pour devenir des colonies.

En français facile, le protectorat veut dire que les pays africains colonisés gardaient une relative autonomie mais restent des pays sous la protection de la France. En supprimant les protectorats pour les remplacer par les colonies, cela signifie, en français facile, que les pays africains colonisés par la France sont directement administrés par la France et font partie intégrante de la métropole. En d'autres termes, ces pays appartiennent à la France. Vous comprenez pourquoi la Russie ne peut pas toucher au Mali car le Mali est une colonie française, c'est-à-dire une propriété de la France.

Ainsi, la France a organisé ses colonies en deux fédérations: l'Afrique occidentale française (1895) et l'Afrique équatoriale française (1910). À l'intérieur même de ces territoires, elle a encore créé des frontières. Chaque colonie est divisée en circonscriptions ou "cercles" dirigées par un "commandant de cercle". Plus tard, l'Allemagne abandonne ses colonies en Afrique et en Asie. C'est pourquoi l'Allemagne ne fait pas cette bagarre en Afrique comme le fait la France car pour l'Allemagne, la colonisation est finie et il faut permettre à chaque pays de s'autodéterminer. Mais avant la colonisation, c'était l'esclavage. Les Européens allaient chercher des Noirs dans leurs pays d'Afrique qu'ils transformaient en esclaves et qu'ils vendaient comme des marchandises en Amérique contre des produits tels que le sucre, le café, le cacao et le coton qu'ils ramenaient en Europe pour leur consommation.

Ce commerce d'esclaves des Africains noirs se passait de la manière suivante: des navires partent des grands ports d'Europe chargés de marchandises variées (vin, pacotilles...) qu'ils vont échanger sur les côtes d'Afrique contre des hommes et des femmes en âge de travailler. Ils poursuivent leur route vers les Antilles, le Brésil ou l'Amérique du Nord où les esclaves sont vendus contre des épices, du sucre, du rhum, du coton, du café, du cacao destinés au pays d'Europe. Ainsi, les Européens ont vendu les Africains du XVIe au XIXe siècle, c'est-à-dire qu'ils ont vendu les Africains durant trois cents ans. C'est ce commerce qu'on a appelé le commerce triangulaire, c'est-à-dire un commerce qui se faisait entre trois continents (Afrique, Europe, Amérique). Il est aussi appelé traite atlantique ou traite occidentale. Plus de vingt millions d'Africains ont été vendus pour des raisons économiques.

Dans les années 1960, la plupart des pays africains deviennent indépendants. Les pays africains francophones d'Afrique de l'Ouest prennent leurs indépendances la même année à tour de rôle à l'exception de la République de Guinée qui a arraché son indépendance en 1958. Cependant, depuis 1960, la France qui a bâti son devenir sur les richesses de l'Afrique reste collée à l'Afrique comme une colle forte sur du papier, prête à le déchirer, malgré son rejet par les peuples africains. Ses colonies doivent passer par elle en cas de besoin d'acquisitions d'armes et c'est la France qui choisira pour elles. Les colonies ne doivent pas être plus armées que la métropole. Et il faut les surveiller de près mais avec stratégie. Alors, on vous envoie des coopérants militaires. Ils sont dans les armées et d'autres corps. La mission est simple, tout espionner et tout surveiller et bien préparer d'éventuels actes de déstabilisation des dirigeants récalcitrants qui ne faciliteraient pas le pillage des colonies. Ils ont imaginé un autre "machin" pour mieux surveiller et contrôler les caisses des colonies : "Fonds monétaire international" (FMI). Il faut contrôler leurs capacités financières au jour le jour et trouver des stratégies pour qu'ils ne deviennent jamais financièrement et économiquement indépendants. Une sous-préfecture ne peut pas être plus riche qu'une capitale. Dans d'autres corps de métiers des Etats c'est la même infiltration pour des espionnages à travers des projets alléchants aux Etats accompagnés de prétendus experts, parfois sans expertises, juste pour collecter des informations pour bâtir leurs stratégies de consolidation de la colonisation. On peut aussi vous faire des dotations d'appareils ou d'engins tracés, c'est-à-dire permettant de vous suivre ou de tout savoir. Tout est possible pour maîtriser et empêcher le développement des colonies. Les Africains savent tout ça. Ils font avec. Je répète, ils le savent très bien et depuis très longtemps.

J'ai tenu à faire ce rappel historique pour nos enfants qui doivent retenir l'histoire à transmettre aux générations futures. Il vise aussi à faire comprendre la situation qui prévaut actuellement au Mali ainsi que les relations entre la France et ce qui constitue encore ses sous-préfectures. Quelqu'un qui vous a fait autant de mal ne peut jamais construire votre bonheur, jamais. Le bonheur des pays africains francophones ne se trouve donc pas dans les aides de la France, lesquelles aides proviennent du pillage de l'Afrique. Le Président français Jacques Chirac l'a reconnu. La France n'a pas renoncé à l'esclavage, aux assassinats, par tous les moyens pour tenir l'Afrique en respect, comme aux temps de la conquête coloniale. Son attitude au Mali le prouve aisément. Il appartient aux Africains de se libérer, par tous les moyens. Depuis les indépendances, les chefs d'Etat africains ont servi les intérêts de la France et ont perpétué la souffrance de leurs peuples. Les récalcitrants ont été assassinés.

De plus en plus, la jeunesse africaine se réveille, aussi bien dans les milieux civil que celui militaire. Elle veut prendre la revanche. C'est en cela qu'il faut comprendre la posture des jeunes officiers au Mali qui ont décidé de mettre fin à la pratique esclavagiste et impérialiste que je viens de vous décrire. Mais vous constatez que la France est prête à mourir pour conserver et contrôler le Mali. C'est sa colonie, c'est-à-dire sa sous-préfecture. En même temps, le message fort est que l'Afrique est une puissance qui s'ignore. La France ne peut pas survivre sans l'Afrique francophone d'où elle tire son existence et sa place dans le concert des Nations. A l'inverse, l'Afrique francophone n'a pas d'avenir avec la France. Malheureusement, il y a encore un problème de leadership africain à même de libérer le continent et l'Afrique francophone. Le colonel Assimi Goïta et ses frères d'armes, soutenus par une grande partie de la population malienne, ont opté pour un suicide pour la libération de l'Afrique comme l'ont déjà fait des leaders africains comme Patrice Lumumba, Kuamé N'Kruma, Sékou Touré, Thomas Sankara, Modibo Keita, etc. Tous ces leaders ont été assassinés avec la compliqué des Africains pour sauver les intérêts impérialistes. Ils en sont conscients mais ils savent qu'il y a un prix à payer pour se défaire totalement de cet esclavagisme séculaire.

L'histoire est en train de s'écrire avec le Mali, dans un contexte de plus d'éveil de conscience de la jeunesse africaine. Mais les habitudes de valets locaux de l'impérialisme sont toujours présentes dans la classe dirigeante. Des dirigeants africains sont déjà prêts et attendent la stratégie pour aider à mettre fin à la folie au Mali. La jeunesse africaine aussi s'organise pour soutenir la folie libératrice qui se construit au Mali. La dernière bavure politique de la CEDEAO contre le Mali, dans ce 21e siècle, est une grande honte pour l'Afrique. Les sanctions prises contre le Mali n'ont pas de bases légales. En effet, il n'existe nulle part, dans le traité de la CEDEAO, des dispositions de sanctions de fermeture de frontières contre un pays membre. Le communiqué des travaux de l'UEMOA tenus à Accra en amont du sommet des Chefs d'Etat de la CEDEAO et signé par le Président du Faso, Président en exercice de l'UEMOA n'a pas prononcé de sanctions financières contre le Mali. Or, la CEDEAO s'est permis de prononcer des sanctions financières contre le Mali. Elle n'a aucun pouvoir de prendre une telle sanction en lieu et place de l'UEMOA.

Il n'existe nulle part, dans le traité de la CEDEAO, des dispositions qui portent sur un rappel collectif d'ambassadeurs accrédités dans un Etat membre. La CEDEAO n'a rien à voir avec les nominations et les rappels d'ambassadeurs qui relèvent du bilatéral. Les sanctions prises à l'encontre du Mali ne sont donc pas basées sur les textes de la CEDEAO. Ces sanctions sont donc bel et bien illégales, illégitimes, inhumaines, méchantes et inacceptables.

Dans cette lutte de libération, le Mali ne sera pas seul. Il sera avec Dieu, les ancêtres et la jeunesse africaine. Un peuple se libère. Un peuple ne doit pas être esclave toute son existence, de génération en génération. Il faut savoir lire la Nature. Il y a une fin en tout. L'homme naît et meurt. L'herbe pousse et meurt. L'arbre vit et meurt. Un pouvoir finit, ne serait-ce que par la mort. Tout finit par finir. La domination française en Afrique va finir. Elle doit finir. Elle finira. Au nom de Dieu et des ancêtres qui ont été déportés, torturés, massacrés. La graine est déjà semée au Mali avec à sa tête un jeune qui porte le nom d'Assimi Goïta.

La plaie va guérir et la mouche aura honte.