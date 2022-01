Afrique: Secteur privé malgache - Quelles mesures de lutte contre la contamination au Covid-19?

Alors que Madagascar a enregistré la semaine dernière son plus haut pic en termes de décès dus au coronavirus depuis le début de la pandémie, le secteur privé s'organise pour que cette troisième vague épidémique affecte le moins possible ses activités. Dépistage, vaccination ou restrictions : petit tour d'horizon des méthodes pratiquées chez certains des plus gros employeurs de la capitale.

" Bonjour, Emilie-Lou à votre service, que puis-je faire pour vous ? " Call centers, usines textile, groupes industriels... dans la plupart de ces sociétés qui emploient plus de 500 personnes, l'arrivée de la troisième vague a poussé les dirigeants à renforcer une fois de plus leur protocole sanitaire. En plus du port du masque obligatoire et de la mise à disposition de gel hydro-alcoolique, beaucoup ont opté pour le dépistage in situ, en cas de symptômes ou de suspicion de cas contacts.

Des tests à la chaîne

" Notre médecin effectue parfois jusqu'à 100 tests rapides par jour ", confie le directeur général de l'un des plus gros centres d'appels de la capitale.

Si la distanciation ne peut être appliquée partout, concèdent certains patrons, des aménagements ont été réalisés pour permettre aux employés de télé-travailler. " On a imposé le travail à distance pour notre personnel à risque " explique un dirigeant. " On a mis à disposition ordinateur et connexion internet pour que nos salariés asymptomatiques puissent travailler de chez eux ", raconte un autre.

Des investissements conséquents, " qui se chiffrent à plusieurs centaines de milliers d'euros sur les deux années passées ", affirme le responsable de l'une des plateformes BPO (Business Process Outsourcing) les plus imposantes de l'île.

Dans certaines usines de prêt-à-porter, les horaires de travail ont été modifiés pour que les entrées et sorties des ouvriers soient échelonnées et éviter ainsi les regroupements.

L'option vaccination

D'autres gros groupes ont fait le choix de la vaccination. À l'instar de l'industriel Sipromad, qui grâce à un partenariat avec l'Unicef, va proposer dès la semaine prochaine à ses salariés de se faire vacciner directement dans ses locaux.

De son côté, l'autre géant de l'industrie Axian a mené depuis octobre une vaste campagne de sensibilisation pour inciter son personnel à se faire vacciner. Résultat : plus de 70% de ses salariés basés dans la capitale bénéficient d'un schéma vaccinal complet, quand, à l'échelle du pays, on atteint difficilement les 3%. Face à ce plébiscite, le groupe a décidé d'aller plus loin encore en instaurant depuis janvier des mesures coercitives.

" Afin de protéger les collaborateurs et d'assurer la continuité des activités au sein du groupe, début janvier, on a mis en place un système de QR Code ", explique Michaël Ratovoson, directeur des ressources humaines du groupe. " C'est une application développée en interne, qui consiste à contrôler l'accès aux espaces communs fermés. Ces espaces étant maintenant réservés aux collaborateurs vaccinés. "

À l'entrée de la cafétéria, des bus d'entreprise ou de la salle de sport, un contrôleur scanne le QR Code que les salariés lui présentent. Les non-vaccinés n'ont désormais plus accès à ces espaces-là. Des lieux de restauration ouverts ont en revanche été aménagés pour permettre à tous de continuer à déjeuner sur place.

Un objectif stratégique

" Les dispositions du Code du travail applicable à Madagascar imposent à tout employeur de prendre les mesures adéquates pour protéger la santé de son personnel et c'est dans ce cadre que nous avons pris toutes les mesures pour protéger nos collaborateurs du Covid ", rappelle le DRH.

Des mesures " discutées et validées avec les membres du comité d'entreprise et les délégués du personnel ", souligne de son côté le service de communication du groupe.

À chaque entreprise, ses moyens. Dans un contexte économique malgache très fragilisé, ces gros groupes pourvoyeurs d'emplois ont donc fait de la lutte contre la propagation du virus un objectif stratégique à part entière.