Togo: Doumbé-Koroki, la violence a pris la place du jeu

Le mal persiste dans le football togolais, malgré les efforts du ministère de tutelle et de la fédération. La rencontre opposant Doumbé de Mango à Koroki le samedi dernier, en est une parfaite illustration, les jets de pierres et autres actes de violences ont été constatés en fin de match.

Lors de cette sixième journée du championnat national de football de deuxième division au stade municipal de la ville de Dapaong, la fin de ce duel Doumbé et Koroki a été similaire à celui de Semassi et Kakadl (D1). Tout est parti d'un but refusé au club de Doumbé, mécontents les supporters ont envahi le terrain avant de s'en prendre aux officiels de match et finalement, ce sont des jets de pierres qui ont accompagné ces derniers qui se sauvaient.

Bien avant cette scène de violence, le président de la Fédération Togolaise de Football, le colonel Guy Akpovi a décidé de prendre des mesures pour mettre terme à ce vice.

Le chemin est encore long pour les clubs engagés dans les deux championnats. Au fil des matches, et au fur et à mesure que l'on s'approchera de la fin, les enjeux seront plus grands, la tension peut monter et les tentations sans doutes plus fortes. Si dès maintenant on ne réussit pas à étouffer dans l'oeuf le pire peut subvenir", a-t-il indiqué récemment.