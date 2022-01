Togo: L'héritage de l'homme revisité à Togo 2000

Chaque 3ème Lundi du mois de Janvier est observé aux Etats-Unis et à travers dans les représentations diplomatiques du pays de l'Oncle Sam et par les organisations qui portent dans le cœur, l'œuvre du Pasteur Martin Luther King, la journée dédiée à celui qui a tant donné à la lutte antiségrégationniste.

Fidèle à ses habitudes depuis presque trois ans, le MMLK (Mouvement Martin Luther King) du Pasteur Edoh Komi, a observé ce 17 Janvier 2022, le Martin Luther King Day, à Lomé. Occasion pour ce mouvement qui lutte depuis déjà 15 ans pour plus de droits humains au Togo, de revisiter l'héritage de Martin Luther King et de voir comment cet héritage peut être exploité pour la cause de tous ceux dont les droits sont brimés au Togo.

Des mots du premier responsable de ce mouvement au Togo, il est question à travers une telle journée d' " honorer et pérenniser son œuvre qui est la philosophie de la non-violence, la lutte pour le respect de a dignité humaine, et la considération de tout être humain quel que soit son origine et sa catégorie ". Et de poursuivre, " sa philosophie qui a porté des fruits doit être portée au monde entier. Nos actions, c'est la conscientisation, l'éveil de la conscience. Dans les débats, tous les participants sont convenus à cette nécessité d'avoir une vision, d'avoir un rêve et de l'accomplir pour être utile à la société comme Martin Luther King l'a été ".

Toujours évoquant la vie de l'homme qui se veut la référence de son mouvement, le Maire Adjoint de la Commune de Golfe 2 a indiqué que " Martin Luther King a donné aux USA, une forme humaine, le pays subissant la ségrégation raciale, il a fallu Martin Luther King et d'autres pour faire reconnaitre les droits des noirs ". " On ne peut pas dire que la lutte de Martin Luther King a totalement abouti. Et même si les droits civiques des africains ont été reconnus " analyse-t-il même s'il " s'est réjoui toutefois de l'unanimité qu'il fait chez les Démocrates que les Républicains pour son amour pour l'ennemi ".

" Pourquoi ne voit-on pas des gens comme Martin Luther King s'engager dans lutte pour les droits humains " ? C'est l'une des interrogations qui ont fait l'objet de réflexion au cours de la célébration. Et on dirait que c'est pour motiver à inverser cette courbe que le MMLK a décidé d'honorer ses membres de l'intérieur du pays qui ont montré une certaine régularité dans leurs actions.

" C'est la spécificité de cette année. Ce n'est pas facile, des fois ils n'ont pas de moyens, il faut les assister, des fois ils le font sans moyens, et je pense que ces gens-là, nous ne serons pas devant leur cercueil, pour faire des discours éloquents, à leur faveur, ils le mérite dès qu'ils sont encore vivants. Nous les avons honoré, nous les avons distingué, et c'est une manière aussi de les motiver et de motiver d'autres encore à faire davantage dans les communautés parce que nous avons besoin d'une société civile forte aussi bien à Lomé qu'à l'intérieur du pays ", a commenté Pasteur Edoh Komi, en évoquant la distinction de ces points focaux.

Une conviction partagée au MMLK, c'est qu' " ensemble, nous pouvons faire quelque chose pour ce pays et pour l'humanité ".