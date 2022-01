Algérie: Covid - Benbouzid réitère son rejet catégorique du refus d'accueillir des malades dans les établissements hospitaliers

Alger — Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a réitéré, lundi, son rejet "catégorique" quant à la poursuite des cas de refus de certains établissement hospitaliers, particulièrement à Alger,d'accueillir les malades ou de leur transfert vers d'autres établissements sous prétexte d'un manque de lits, a indiqué un communiqué du ministère.

A l'issue d'une réunion entre M. Benbouzid, les directeurs de Santé des wilayas et les directeurs des établissements hospitaliers tenue via visioconférence, le ministre a réitéré son rejet catégorique" de la poursuite des cas de refus de certains établissements hospitaliers, particulièrement à Alger, d'accueillir les malades ou de les transférer vers d'autres établissements sous prétexte d'un manque de lits, appelant à "la dénonciation de tout individu auteur de tels comportements quelle que soit sa qualité et l'impératif de trouver une solution au problème de manque de lits soulevé par les directeurs de certains établissements hospitaliers à Alger au moment où plusieurs wilayas enregistrent une stabilité dans ce domaine".

Lors de cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la série de rencontres d'évaluation périodique relatives à la situation épidémiologique que traverse l'Algérie en raison de la 4e vague du covid-19, M. Benbouzid a souligné l'impératif de ne pas reproduire les erreurs et les lacunes enregistrées durant la 3e vague de la pandémie, à la lumière de la " stratégie proactive " en prévision de l'évolution de la quatrième vague de la pandémie, notamment l'affectation des hôpitaux et des services COVID-19 en maintenant l'activité de certaines spécialités de grande importance comme les maladies en gynécologie obstétrique, la réanimation, la chirurgie générale, les urgences et la pédiatrie.

Le ministre a appelé les directeurs de la santé et ceux des hôpitaux à accorder la priorité aux services des urgences dans le programme de réaménagement programmé au vu de l'importance dont jouissent ces services en tant que façade des hôpitaux.