Cote d'Ivoire: San Pedro - Des jeunes formés aux valeurs démocratiques

Faire des jeunes des acteurs de paix et de cohésion sociale dans leurs localités. Telle est la mission que s'est assignée la Fondation allemande Friedrich Ebert Stiftung, à travers son projet " Jeunes de valeurs ".

Au cours d'un séminaire de formation qui a eu lieu le 15 janvier à San Pedro, 20 jeunes leaders, issus de partis politiques, de syndicats, d'associations et du corps enseignant, ont restitué à d'autres jeunes ce qu'ils ont appris de diverses formations sur le civisme routier, la prévention, la gestion des conflits et la démocratie, de sorte à pouvoir prévenir les conflits, à les résoudre en cas de besoin et surtout à être des acteurs de promotion des valeurs démocratiques dans leurs communautés.

Après leurs différentes communications, la coordination du projet a dispensé un enseignement spécifique sur les valeurs clés de la démocratie adaptée au contexte culturel ivoirien. Elle a, par ailleurs, renforcé les capacités des participants en gestion de projet et en leadership transformationnel.

A cet effet, Hié Capet Pélagie, coordonnatrice locale du projet " Jeunes de valeurs ", a indiqué qu'avec ces rudiments et outils nécessaires, ces jeunes devraient pouvoir être des relais dans leurs communautés et leurs environnements respectifs et jouer un rôle capital dans la politique ivoirienne pour lui donner un visage nouveau.

Le projet Jeunes de valeurs est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par le bureau d'Abidjan de la Fondation Friedrich Ebert Stiftung dans dix villes de la Côte d'Ivoire, à savoir Man, Ferkessédougou, Daoukro, Gagnoa, Bouaké, Béoumi, Bondoukou, Korhogo, Duékoué et San Pedro. Il a une durée de 18 mois.