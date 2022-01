Madagascar: Téléphone mobile - Telma lance le 038

Afin de prévenir l'épuisement de la plage 034, Telma Madagascar met à la disposition de ses abonnés la nouvelle plage 038 depuis le17 janvier 2022.

Telma Madagascar, propose la nouvelle plage de nouveaux numéros 038 depuis le 17 janvier 2022. " Nous lançons cette nouvelle plage afin de prévenir l'épuisement du 034 ", explique l'Administrateur - directeur général de Telma, Patrick Pisal Hamida. En 15 années, la plage 034 recense plus de 9 millions d'abonnés et se trouve à moins d'un million de numéros de son épuisement.

" Au rythme de la demande actuelle de nouveaux numéros, nous préférons anticiper l'épuisement total et donner d'ores et déjà aux nouveaux abonnés et aux abonnés ayant besoin de plusieurs numéros, un nouveau choix ", fait savoir l'Adminis-trateur - directeur général de Telma. Il affirme également que les mêmes offres et les mêmes services seront toujours disponibles sur la nouvelle numérotation. " 038, c'est aussi Telma ", confirme-t-il. Telma Madagascar concède aussi que la mise en service de cette nouvelle plage est une reconnaissance des investissements massifs effectués pour le pays. L'opé-rateur couvre actuellement toutes les villes et toutes les routes nationales de Mada-gascar.

Telma assure également la connexion de 85% des zones enclavées. Une présence qui s'explique par le travail sans précédent réalisé sur les sites mobiles, le backbone national, les réseaux métropolitains et les fibres sous-marins. Rien qu'en 2020, Telma a investi près de 73 millions USD en infrastructures. " Telma est à ce jour le premier investisseur dans le secteur de la télécommunication à Madagascar ", conclut Patrick Pisal Hamida.

Pour Telma le 038, répondra à des aspirations beaucoup plus proches et plus immédiates sur la vie quotidienne, il soutiendra la nécessité, le besoin et le plaisir de communiquer plus et de communiquer mieux ensemble. Avec le 038, Telma affirme ainsi à la fois son passage à une autre échelle, mais aussi sa volonté d'amélioration continue de ses services en répondant et en anticipant la croissance sans précédent du nombre de clients.