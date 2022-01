Cote d'Ivoire: Pension de retraite des fonctionnaires - Le paiement dès le mois suivant la radiation des effectifs

La ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration a dévoilé, hier, les grandes lignes de son action en 2022 lors de la cérémonie de rentrée solennelle de son département à l'Ena, à Cocody.

L'an 2022 sera marqué, au ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration (Mfpma), par la déconcentration des canaux d'information et, singulièrement, du Système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l'État (Sigfae) dans les directions régionales, le paiement effectif de la première pension de retraite immédiatement le mois suivant la radiation des effectifs de la Fonction publique et la réforme de l'École nationale d'administration (Ena).

La première responsable du département, Anne Désirée Ouloto, en a fait la promesse, le lundi 17 janvier 2022, dans le discours d'orientation qu'elle a tenu devant l'ensemble des directeurs centraux et généraux des structures sous tutelle, à la cérémonie de rentrée solennelle du Mfpma à l'École nationale d'administration (Ena) à Cocody.

En ce qui concerne le paiement des pensions de retraite, il faut rappeler que le Sigfae permet le traitement accéléré des dossiers des futurs retraités. Néanmoins, quelques lenteurs sont constatées entre la fin du traitement du dossier et la perception de la première pension. L'engagement de la ministre Anne Ouloto, s'inscrit donc dans la correction de ces difficultés. Mais il revient aussi au fonctionnaire d'enclencher tôt le processus de dépôt de son dossier.

Au nombre des actions prioritaires de 2022, figurent également la réforme effective du Conseil de discipline de la Fonction publique et du Secrétariat de l'Ordre du mérite de la Fonction publique, l'adoption du projet de loi portant Statut général de la Fonction publique et l'adoption du Code d'éthique et de déontologie de l'agent public.

Accélération du processus de digitalisation du service public

En ce qui concerne la modernisation de l'administration, l'accent sera mis sur l'opérationnalisation et la vulgarisation de la signature électronique des actes administratifs, l'amélioration de l'accueil de l'usager client et la célérité dans le traitement des réclamations, le lancement des travaux de la deuxième version du Sigfae en vue du renforcement du réseau, l'achèvement du processus de dématérialisation et l'accélération de la politique de digitalisation et d'informatisation de l'ensemble des services publics.

Se réjouissant des acquis des neuf mois de fonction à la tête du Mfpma, Anne Ouloto a invité ses collaborateurs à redoubler d'effort et à plus d'engagement pour l'atteinte des objectifs suscités. " Je me dois de vous féliciter pour l'engagement responsable et la détermination qui ont prévalu dans la mise en œuvre du plan d'action de notre département ainsi que pour la bonne exécution de mes instructions. C'est le lieu pour moi de vous adresser mes sincères remerciements pour la disponibilité, les efforts consentis, la synergie et la convergence des contributions individuelles et collectives ", a affirmé la ministre.

Soulignant que les résultats enregistrés au terme de l'exercice 2021 ne devraient pas faire perdre de vue les points d'insatisfaction des usagers des services publics. Des insuffisances qui s'articulent généralement autour de problématiques liées au manque de communication et d'information sur les procédures, à la production des actes d'admission aux concours administratifs, de nomination, d'avancement et de promotion et à la production également des documents essentiels à la bonne tenue de la carrière des fonctionnaires et agents de l'État.

" Il nous faudra résolument traiter ces points avec toute la rigueur et l'efficacité requises (...). Nous devons être plus ambitieux et faire mieux, afin de produire des prestations de grande qualité au public. Et cela exige de la rigueur et de la détermination ", a fermement recommandé Anne Ouloto.

Les syndicats appelés à privilégier le dialogue

La ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration a rappelé que l'exemplarité et la redevabilité doivent être des obligations. Pour l'exercice 2022, les fonctionnaires et agents de l'État doivent accomplir leurs tâches dans le strict respect des procédures, avec célérité, transparence et efficacité. Ils ont également obligation de s'inscrire dans une démarche qualité et de faire leurs les valeurs d'intégrité, d'équité, de responsabilité et de redevabilité.

" Je tiens à dire à chacune et à chacun que ces valeurs sont essentielles à mes yeux. A cet effet, j'instruis le Comité éthique de développer un plan de communication, d'information et de sensibilisation visant à encourager le personnel à renforcer et promouvoir les valeurs d'éthiques et professionnelles de notre institution. J'invite également l'Inspection générale à intensifier le contrôle du fonctionnement et le respect des règles de gestion administrative et financière de l'ensemble des services du ministère. Dans ce même élan, j'engage le Conseil de discipline à mettre tout en œuvre pour prendre en charge, avec célérité, rigueur et responsabilité, les cas de manquements disciplinaires portés à sa connaissance ", a exigé la Mfpma.

Elle a, dans la foulée, remis des lettres de mission aux premiers responsables des directions opérationnelles de son département.

Aux leaders syndicaux, Anne Ouloto a appelé à privilégier le dialogue sincère. " J'ai conscience des enjeux et des défis à traiter avant la fin proche de la trêve sociale conclue le 17 août 2017. J'y prends toutes mes responsabilités (...). Je demande donc aux syndicats, dans l'intérêt général, de préserver la continuité du service public et la paix sociale. J'assure que tous les sujets de préoccupation seront discutés. Et ensemble, dans de bonnes dispositions d'esprit, nous nous accorderons assurément sur les mesures à envisager ", a confié la ministre.