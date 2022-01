Madagascar: Transfert monétaire - Filets sociaux pour les nécessiteux

Trente mille ménages vulnérables urbains bénéficient du programme de filets sociaux. Il s'agit de transfert monétaire, assorti de mesures d'accompagnement.

C'est au tour des ménages urbains de bénéficier de filets sociaux, après les ménages ruraux. Trente mille ménages les plus vulnérables dans les communes urbaines de Toamasina, d'Antananarivo et de Fianarantsoa sont les cibles. Ils vont bénéficier du programme de filets sociaux, sous forme de transfert monétaire, accompagné de mesures orientées vers la résilience, pendant 3 ans.

" Les Filets Sociaux Urbains sont un des programmes de protection sociale pour le développement humain coordonnés par le ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme (MPPSPF), dans le cadre du projet " Filets Sociaux de Sécurité ", pour renforcer la résilience des couches les plus vulnérables de la population à atténuer les effets de la pandémie de Covid-19 " souligne le directeur général de la Protection sociale, Ghisbert Rivomanana.

Ce programme de Filets sociaux urbains, financé par la Banque mondiale et mise en œuvre par le Fonds d'intervention pour le développement (FID) et coordonner par le MPPSPF, a été lancé dans la commune urbaine de Toamasina, la semaine dernière. Six mille ménages bénéficiaires dans cette ville portuaire ont reçu leur premier transfert monétaire, dans le cadre de cet évènement.

Les ménages de la catégorie I et III percevront un montant de 60 000 ariary, qui leur seront versés tous les deux mois, et pendant trois ans. Ceux de la catégorie II, via le programme d'inclusion productive urbaine, bénéficieront de 4 500 ariary par jour, pendant cent vingt jours répartis en deux ans, sous forme d'activités argent contre travail. Ce programme est une des composantes du Projet Filets Sociaux de Sécurité (FSS), objet de la convention de financement de 150 millions USD signée en mars 2021 entre le Gouvernement et la Banque mondiale, pour couvrir 4 millions de personnes dans quatorze régions et vingt-neuf districts jusqu'en 2024.