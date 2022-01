Cote d'Ivoire: Préservation du patrimoine forestier - Les populations riveraines de trois aires protégées sensibilisées

Une campagne d'information et de sensibilisation à la chose environnementale à l'endroit des riverains des localités autour du parc national du Banco et des réserves naturelles de Dahliafleur et de Mabi-Yaya s'est tenue, il y a quelques jours, à l'initiative de l'Office ivoirien des parcs et réserves (Oipr).

Cette campagne qui a duré dix jours et a concerné au total 10 localités, avait pour but d'éveiller la conscience environnementale et de susciter une plus grande adhésion des populations cibles aux efforts de conservation desdites aires protégées.

A chaque étape, a été présentée la politique forestière ivoirienne ainsi que les efforts des partenaires au développement pour concilier la conservation des ressources naturelles et les intérêts des populations en termes de développement socio-économique.

Les populations visitées ont, elles aussi, exprimé leur volonté de contribuer à la sauvegarde de ces aires protégées et leurs attentes vis-à-vis des autorités compétentes.

En effet, l'Oipr bénéficie du Projet de gestion intégrée des aires protégées en Côte d'Ivoire (Progiap-CI) avec pour site pilote le parc national du Banco qui a démarré ses activités en 2017. Et ce, grâce au Fonds mondial pour l'environnement (Fem).

L'un des pans importants de la mise en œuvre de ce projet est l'implication des populations riveraines à la gestion de ces ressources naturelles à travers des actions de communication et d'éducation environnementale. Toute chose qui devrait leur faire prendre conscience de la nécessité de préserver ces échantillons écologiques qui jouent un rôle indéniable dans la régulation climatique.