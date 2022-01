Cote d'Ivoire: Éléphants - L'heure des calculs de probabilité

Passés non loin de la qualification pour le deuxième tour, dimanche dernier, en concédant le match nul (2-2) contre la Sierra Leone, les Éléphants connaîtront leur sort, jeudi, à l'issue de la dernière journée de la phase de poules contre les Fennecs d'Algérie.

Face aux champions d'Afrique en titre (1pt), condamnés à la victoire, les Éléphants (4pts) se préparent à tous les scénarios. Si une victoire ou un match nul, leur suffit pour se qualifier, les hommes de Patrice Beaumelle, peuvent aussi aller au deuxième tour même en cas de défaite.

Mais dans ce cas de figure, la Côte d'Ivoire n'aura plus forcément son destin en main. Cela dépendra non seulement du résultat de l'autre match qui opposera la Guinée équatoriale (3pts) à la Sierra Leone (2pts).

En cas de match nul dans cette opposition et d'une victoire de l'Algérie sur la Côte d'Ivoire, on aura trois équipes à quatre points (l'Algérie, la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale). Devant un tel scénario, il faudra se référer à l'article 74-2.

Une victoire, par contre, de l'une des deux équipes, relègue immédiatement à la troisième place les Éléphants qui viseront une qualification au meilleur troisième. Là également, des critères de classement ont été définis par la Confédération africaine de football.

Ce sont d'abord le plus grand nombre de points, la différence de buts de tous les matches du groupe, le plus grand nombre de buts marqués dans tous les matches et, enfin, un tirage au sort, au besoin.

Envoyé spécial au Cameroun

Article 74-1 : En cas d'égalité de points entre deux équipes, au terme des matches de groupes, les équipes seront départagées selon les critères suivants, dans l'ordre indiqué ci-dessous :

- 74.1.1 : Le plus grand nombre de points obtenus lors de la rencontre entre les deux équipes concernées ;

. 74.1.2 : La différence de buts sur l'ensemble des parties disputées dans le groupe ;

. 74.1.3 : Le plus grand nombre de buts marqués sur l'ensemble des matches de groupe ;

. 74.1.4 : Un tirage au sort effectué par la Commission d'organisation

Article 74-2 : En cas d'égalité de points entre plus de deux équipes à l'issue des matches de groupes, les équipes seront départagées selon les critères suivants dans l'ordre indiqué ci-dessous :

- 74.2.1 : Le plus grand nombre de points obtenus dans les rencontres entres les équipes concernées ;

. 74.2.2 : La meilleure différence de buts dans les rencontres entre les équipes concernées ;

. 74.2.3 : Le plus grand nombre de buts marqués dans les rencontres entres les équipes concernées ;

. 74.2.4 : Si, après avoir appliqué les critères 74.2.1 à -74.2.3 : deux équipes sont encore à égalité, les critères 74.2.1 à 74.2.3 : sont à nouveau appliqués aux matches disputés entre les deux équipes en question pour déterminer le classement final des deux équipes. Si cette procédure ne permet pas de les départager, les critères 74.2.5 à 74.2.7 sont appliqués dans l'ordre indiqué ;

. 74.2.5 : Meilleure différence de buts dans tous les matches du groupe ;

. 74.2.6 : Plus grand nombre de buts marqués dans tous les matches du groupe ;

. 74.2.7 : Un tirage au sort effectué par la Commission d'organisation

Critères pour déterminer les 4 meilleurs troisièmes de la phase de groupes :

Les quatre meilleures équipes finissant à la troisième place de leur groupe seront déterminées comme suit :

a) le plus grand nombre de points obtenus après tous les matches de groupes ;

b) la différence de buts de tous les matches de groupes ;

c) le plus grand nombre de buts marqués dans tous les matches de groupes ;

d) tirage au sort par la Commission d'organisation de la Caf.

Ce que dit le règlement de la Caf.