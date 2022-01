Erythrée: Diplomatie - Wang Yi chez le président érythréen

Le président érythréen, Isaias Afwerki, a reçu à Asmara le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, en visite en Erythrée.

Le président érythréen a reçu en audience le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, à qui il a exprimé ses félicitations pour le centenaire du Parti communiste chinois (PCC), " démontrant la forte vitalité du système socialiste ", et de la Chine, un pays dont il a témoin " du développement et de la croissance ", des réalisations, de son développement économique, des contributions " à la cause du progrès humain en s'engageant à rejeter l'hégémonisme et à bâtir un ordre mondial caractérisé par la justice et l'équité ".

Asaias Afwerki a souligné l'influence mondiale de la Chine, due au leadership exceptionnel du PCC et à la persévérance du peuple chinois, apportant de " l'espoir à l'humanité et de l'inspiration à d'autres pays en développement ". Pour le président érythréen, le renforcement du partenariat avec la Chine est essentiel pour la réalisation du développement de l'Afrique, et la coopération avec la Chine est d'une grande importance pour le 1,3 milliard d'habitants du continent africain. Il appelle Pékin à jouer un plus grand rôle dans le soutien au développement de l'Afrique.

Le président érythréen a rappelé que l'amitié entre son pays et la Chine jouit d'une solide base et s'enracine dans les principes et les concepts de respect mutuel et de non-ingérence. Il s'est vanté d'avoir la Chine comme partenaire stratégique, souhaitant s'inspirer de l'expérience de développement de ce pays pour mener une coopération plus dynamique, notamment dans les infrastructures, les ressources minérales, l'agriculture et les ressources humaines.

Wang Yi a présenté l'importance capitale du 6e plénum du 19e Comité central du PCC, et a rappelé le rôle directeur de la pensée du président Xi Jinping et du PCC sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère. Puis il a souligné l'importance des deux piliers de la réalisation du renouveau national. " La Chine est prête à intensifier les échanges d'expérience en matière de gouvernance avec l'Érythrée pour un apprentissage mutuel et un développement commun ", a-t-il affirmé.

La décision des deux chefs d'État d'élever les relations sino-érythréennes, au niveau de partenariat stratégique, a ouvert des perspectives plus larges pour la coopération bilatérale. " La Chine est prête à saisir cette opportunité pour mettre en œuvre l'important consensus atteint par les deux chefs d'État et porter la coopération bilatérale dans divers domaines à un nouveau niveau ", a poursuivi Wang Yi.

Ce dernier a promis que Pékin soutiendra Asmara dans la sauvegarde de sa souveraineté, de son indépendance et de sa dignité nationale, dans l'opposition aux ingérences extérieures et aux sanctions unilatérales, et dans l'exploration d'une voie de développement adaptée à ses conditions nationales et soutenue par son peuple.

Il a ajouté que la Chine était prête à travailler avec l'Érythrée pour faire de l'amitié entre les deux pays une force motrice de la coopération économique, transformer les riches ressources naturelles de l'Érythrée en un avantage en matière de développement et l'aider à renforcer sa capacité autonome de développement et à accélérer son processus d'industrialisation.

Les deux parties ont également échangé des points de vue sur la situation dans la Corne de l'Afrique. Pour le président érythréen, " la clé du règlement des conflits en Afrique est de veiller à ce que les pays de la région puissent conserver leur indépendance, leur unité et leur coopération et qu'ils puissent s'engager conjointement en faveur de la stabilité et du développement économique, créant ainsi des conditions favorables à la paix et au développement régionaux ".

Il a réfuté la soi-disant rhétorique du " piège chinois de la dette ", soulignant que la Chine ne s'est jamais immiscée dans les affaires intérieures des autres pays et est un véritable partenaire indispensable au développement de l'Afrique. Il s'attend à ce que la Chine joue un rôle plus important dans le processus de paix et de développement de l'Afrique.

Wang Yi a dénoncé que certains grands pays en dehors de la région ont utilisé la Corne de l'Afrique comme une arène pour des jeux géopolitiques, provoquant des turbulences et des conflits fréquents, compromettant gravement la paix et la stabilité régionales et ralentissant le développement et la revitalisation régionaux.