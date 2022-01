Maroc: L'AMEE accompagne la CNOPS en matière d'efficacité énergétique

Casablanca — L'Agence Marocaine pour l'Efficacité Énergétique (AMEE) va accompagner la Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale (CNOPS) dans la mise en place des mesures d'économie d'énergie et d'actions de sensibilisation et de formation sur l'économie verte et l'efficacité énergétique.

En vertu d'une convention de partenariat signée, lundi à Rabat, par le directeur général de l'AMEE, Saïd Mouline, et le directeur général de la CNOPS, Abdelaaziz Adnane, l'"AMEE accompagne la CNOPS dans la réalisation de diagnostics énergétiques de ses bâtiments, notamment le siège, et de sa flotte de véhicules, ainsi que dans la mise en œuvre des recommandations issus de ces des diagnostics", indique un communiqué conjoint des deux organismes.

Dans le cadre de l'exemplarité de l'Administration dans le domaine de l'efficacité énergétique et de l'économie verte, cette convention vise à réduire la consommation et les dépenses énergétiques associées au sein de la CNOPS et d'ancrer la culture d'économie verte, moyennant des actions d'économie d'énergie, de sensibilisation et de formation sur l'économie verte et l'efficacité énergétique.

A cet effet, l'AMEE abritera des sessions de formation sur l'efficacité énergétique dans le bâtiment et le transport et des ateliers de sensibilisation au profit du staff technique de la CNOPS autour des thématiques liées à l'efficacité énergétique et à l'économie verte, souligne le communiqué.

L'AMEE est un établissement public stratégique intervenant sur l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur de l'efficacité énergétique, de la mobilité durable et de la production propre dans l'industrie.

La CNOPS est une Union de Mutuelle créée en 1950. Elle est actuellement l'organisme gestionnaire de l'Assurance maladie Obligatoire du secteur public et des étudiants. Elle compte plus de 3,2 millions de bénéficiaires et 6,5 MMDH de dépenses de soins en 2021.