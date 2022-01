Congo-Kinshasa: 21 ans après - Josué Mufula regrette le départ de Mzee Kabila

Ce n'est plus un secret, le dimanche 16 janvier 2022, Mzee Laurent-Désiré Kabila, ancien président de la RDC, a totalisé 21 ans depuis son assassinat brusque dans son cabinet de travail.

Face à ce triste anniversaire, l'Honorable Député National Josué Mufula, élu de la ville de Goma et ancien kadogo, regrette la mort brutale du Mzee Laurent-Désiré qu'il a qualifié d'homme très respectueux et une icône pour tout Congolais voulant le changement et l'émergence du pays.

Appel à la jeunesse congolaise

Se confiant à votre Quotidien, ce lundi 17 janvier 2022, Josué Mufula a appelé tous les congolais à avoir le souci du pays, guidé par des envies d'actions et d'interventions de tous et chacun, pour l'émergence de la Nation.

A l'en croire, tout jeune congolais doit avoir le souci de faire avancer le pays comme l'avait fait Feu président Mzee Laurent-Désiré Kabila de son vivant et que c'est le moment opportun de penser à l'avenir du pays.

"Le congolais ne devrait donc pas perdre l'espoir, en dépit de multiples régimes politiques passés ou en place. La solution reste la prise de conscience et l'auto défense populaire face aux menaces sécuritaires des rebelles ADF, groupes armés et autres, faire confiance aux braves FARDC dans lesquelles l'Etat devrait plus investir que de faire appelle aux forces étrangères de combattre à notre place", a laissé entendre l'élu de Goma en se basant sur la vision, la philosophie et l'idéologie de Mzee Laurent-Désiré Kabila.

"Nous avons été avec Mzee Laurent-Désiré Kabila dans la lutte pour libérer le pays de la dictature de Mobutu ce qui était une très bonne chose et nous avons pu adhérer à son idée", a-t-il encore rajouté dans cet entretien.

Figure emblématique nationale

Pour le Député Josué Mafula, Mzee Laurent-Désiré Kabila est une étoile filante, une figure de proue du nationalisme congolais à l'instar de Patrice Emery Lumumba. En effet, il garde de ce héros des valeurs républicaines qu'il faut transmettre aux générations futures pour bâtir un pays plus beau qu'avant, la RDC.

Valeur du patriotisme

Par ailleurs, il a rappelé que ce monument congolais, a, dans sa philosophie politique, encouragé les congolais à se reconnaître afin de se faire confiance, se comprendre et construire le pays dans l'ensemble sans mettre de côté l'appui des étrangers avec qui nous devons dialoguer dans l'intérêt de tous.

Au-delà de cette collaboration qui devrait caractériser le peuple congolais, l'Honorable Josué Mafula est revenu également sur l'idée de réorganiser la jeunesse, qui est un espoir pour toute nation.

"Mzee Laurent- Désiré Kabila a tenté de reprogrammer cette jeunesse pour créer un nouveau type d'homme à la société congolaise à travers des formations afin de les inciter à protéger l'intégrité nationale", a-t-il déclaré.

Concluant ses propos, Josué Mafula a fait savoir que le Héros national Mzee Laurent-Désiré Kabila était un visionnaire, un leader, un clairvoyant et un voyant pour la société congolaise.

Il estime, pour sa part, que la classe politique devrait transcender les susceptibilités politiques, se dépenser à transmettre des valeurs républicaines pour des générations à venir.

Face à cette disparition tragique, il a exhorté les jeunes au patriotisme pour que la RDC un pays béni par Dieu soit un modèle de développement pour l'Afrique.