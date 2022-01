Congo-Kinshasa: La confirmation de la démission attendue aujourd'hui - USN - Loyauté renouvelée à Félix Tshisekedi, Kabund désavoué !

Ni éclatement, ni division, ni encore moins deux timoniers au gouvernail du bateau de l'Union Sacrée de la Nation.

Pareil à un coup de tonnerre, la déclaration politique prononcée par les Présidents des groupes parlementaires de l'Union Sacrée de la Nation, hier, lundi 17 janvier 2022, vient dissiper tout malentendu et mettre fin à toutes les spéculations aussi bien malencontreuses que loufoques sur l'avenir de cette vision politique prônée par Félix Tshisekedi, Président de la République.

Dos tourné

Tournant le dos à Jean-Marc Kabund-a-Kabund, après l'annonce de sa démission au poste de 1er Vice-président de l'Assemblée Nationale, les Présidents des groupes parlementaires ont renouvelé leur loyauté, leur fidélité ainsi que leur attachement sans faille, ni fioriture, envers Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Chef de l'Etat, ainsi qu'à toutes ses initiatives inscrites dans la réalisation du bien-être collectif du Peuple congolais. Et, par conséquent, prenant à témoin l'opinion internationale et nationale, les Présidents des groupes parlementaires ont attesté qu'il n'existe qu'un seul Chef et Visionnaire de l'Union Sacrée de la Nation, en la personne du Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Loyauté

Dans cette même déclaration, reprise intégralement ci-dessous, ces représentants de la majorité parlementaire ont réaffirmé leur soutien aux efforts des Forces armées et la Police nationale congolaises et ont encouragé le Gouvernement des Warriors à tout mettre en œuvre pour répondre efficacement aux innombrables défis et attentes légitimes du peuple congolais.

Alors qu'on attend aujourd'hui la confirmation de Jean-Marc Kabund de son poste de Premier Vice-Président de l'Assemblée Nationale, telle qu'il l'avait déjà, lui-même, annoncée, depuis son tweet coupe-gorge du 14 janvier dernier, cette déclaration des Présidents des Groupes Parlementaires est considérée contre un uppercut contre toutes ses éventuelles velléités à atomiser la cohésion au sein de l'Union sacrée et, même, de l'Udps.

Tournant décisif

Ainsi, Jean-Marc Kabund qui, selon les dernières nouvelles, pourrait déposer son acte de démission dans la matinée de ce mardi 18 janvier 2022, au Palais du Peuple, devrait-t-il se triturer les méninges autrement, pour la suite de son combat politique, après la descente de son piédestal au Perchoir de la Chambre basse du Parlement qu'il aura réussi, avec le concours si précieux de Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, à occuper par deux fois, dans un intervalle de temps relativement court. D'abord, sous Mabunda Jeanine. Et, puis, sous Christophe Mboso N'Kodia Pwanga.

L'on retiendra, en effet, que cette rupture imminente marquera le début d'une ère nouvelle dans les structures et institutions dans lesquelles, par la magie de l'histoire, Kabund avait été placé aux premières loges.