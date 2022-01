Sénégal: Guédé-Village - Oumar Baba Bâ promet de faire de cette commune une terre de l'entreprenariat et de l'innovation

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme quinquennal de développement, Oumar Baba Bâ a prévu " de mettre en place dans la commune de Guédé-Village un système performant de gouvernance administrative et financière base sur la performance, de procéder au redressement économique et social de ce terroir pour en faire une terre de l'entreprenariat et de l'innovation ".

Son projet de société sera adossé sur des vertus qui tournent essentiellement autour de la transparence, de la participation et de l'inclusion.

Selon M. Bâ, malgré ses énormes potentialités : une grande superficie en terres très fertiles, 4 cours d'eau que sont le Fleuve Sénégal, le Doué, le Ngalenka et le Gayo, cette commune n'a pas encore pris son envol.

Ainsi, à travers cette démarche novatrice et de rupture, Oumar Baba Bâ, qui s'est dit très sensibles aux doléances des jeunes, relatives à la qualification professionnelle, à l'emploi et à l'accès aux financements, va s'évertuer à associer tous les fils et ressortissants de cette commune, à toutes les actions de développement économique et social, qu'il compte entreprendre pour extirper la commune de Guédé-Village de la pauvreté, " le défi majeur consistera à mettre toutes les compétences de ce terroir au service de la communauté, tout en développant la coopération décentralisée ".

Cet ingénieur en électrotechnique, consultant international en systèmes ferroviaires, télécommunications et énergie, Directeur Général du Bureau d'études international Access-Technologies, va croiser le fer avec quatre autres candidats-maires. Il s'agit notamment de Mamadou Bocar Sall, maire sortant et candidat de Bby, de Malick Sy de " Visa des Citoyens ", de Cheikh Tidiane Diallo et de Madiniyou Sall, qui se présentent aussi sous la bannière des mouvements citoyens.

(Correspondant)