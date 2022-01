Madagascar: ENAM - Élection du président du cycle Expertise

L'ENAM va procéder ce jour à l'élection du président de promotion des 112 auditeurs du cycle Expertise.

Les quatre départements de cette formation spécialisée dans la lutte contre toute injustice au niveau de la Gestion des Affaires de l'État pèseront le pour et le contre avant de voter. Reste à savoir la personnalité sinon l'engagement des futurs candidats. Parmi eux, le socio-économiste Herilalaina Fabien Randrianasolo qui sert à l'heure actuelle au Contrôle financier de Faravohitra. Il projette de tout mettre en œuvre pour vaincre la corruption en tant que juriste et sociologue formé à l' Université d'Antananarivo. Pour y parvenir, il songe d'ores et déjà à monter une association répondant au nom de Club des Administrateurs Professionnels ou CAP en abrégé. Une application à la lettre de la philosophie des 3P associée au P de la cinquième Promotion.

Spécialisations. Faut-il rappeler que trois types de formation continue sont prévus au niveau de l'ENAM. Il s'agit notamment de la formation diplômante Expertise à savoir en Administration Publique, en Administration Financière, en Diplomatie et Relations Internationales et en Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Le Cycle d'Approfondissement comporte trois spécialisations : Administration Territoriale, Gestion Publique et Marchés Publics. Le cycle de Perfectionnement des Compétences comporte une seule spécialisation : l'Administration Générale.