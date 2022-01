Madagascar: Nouveauté - Denise sort enfin le clip de " Aminao "

Depuis la sortie de l'album " Tsara joro " de Denise en décembre 2020, " Aminao " a eu le temps de faire le chemin jusqu'aux inconditionnels.

Parmi les morceaux les plus écoutés de l'album, " Aminao " fait incontestablement partie des favoris, et a marqué tous ceux qui ont découvert l'album. Tellement apprécié que le clip a de suite plu aux internautes. À peine sorti, le clip atteint les 18 000 vues.

Signé Cassidi Ricardo, le clip colle avec le registre de la chanson. Entre un rideau de chute d'eau, le Louvre en fond et Paris by night, le clip semble être à la hauteur de l'attente de ses followers. Sans chichi, le clip est sobre mais beau. Déjà que la chanson dégage une sérénité et le calme, la vidéo traduit ce ton rassurant. Sur les réseaux sociaux, les critiques lui sont clairement favorables.

Pour rappel, " Aminao " est une chanson d'amour, ou plutôt une déclaration d'amour digne des films à l'eau de rose. Ce qui est tout à fait normal étant donné que la chanteuse l'a dédié à son cher et tendre mari. Il a fallu trois minutes et cinquante huit secondes pour faire rêver ces romantiques dans l'âme. " Avec toi je me sens heureuse et comblée... près de toi j'oublie tous mes maux... ". Avec de telles paroles, il y a de quoi faire chavirer un cœur.

La sortie du clip est très saluée à quelques jours du concert privé prévu se tenir le 21 janvier à Paris. Pour ce faire, Denise partage l'affiche avec Shyn, Boy Black et Dj Skull. Sur sa page, l'interprète de " Tsara tsara " rappelle que ce sera une prestation en toute intimité en raison de la situation sanitaire du moment en France. Elle a également promis d'autres nouveautés au cours de cette année 2022. Clips, chansons, scènes... rien ne sera laissé au hasard. Effectivement, après la sortie de l'opus " Tsara Joro " et la promotion en douce, Denise a encore beaucoup à offrir à ses fans. L'une des raisons pour lesquelles elle reste aussi près de ses inconditionnels autant que possible, en privilégiant les interactions sur les réseaux sociaux. Fan de Denise, restez connectés !