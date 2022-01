Madagascar: Plan de Développement - Évaluation par la voie des urnes préconisée par Freddy Andriamalala

interview

Il appartient au peuple de juger des performances du régime actuel, dans les actions pour le développement, selon Mamisoa Freddy Andriamalala, président national du GECUC (Groupement National des Enseignants et Chercheurs des Universités pour le Changement). Interview.

En tant qu'économiste et politologue, pensez-vous que le président de la République doit évaluer périodiquement l'action du gouvernement?

En Politique Publique, l'évaluation du gouvernement est un outil de management public et de gestion du pouvoir. L'évaluation est un outil d'aide à la décision mis à disposition des décideurs politiques, notamment le Parlement et le président de la République pour porter jugement sur l'efficacité du gouvernement, d'une part et pour rendre compte à la population (accountability), d'autre part. L'évaluation consiste à déterminer souvent de façon rétrospective la pertinence, l'efficacité, l'efficience, la durabilité et l'impact du programme gouvernemental, eu égard à ses objectifs. Elle permet de porter jugement sur le niveau de satisfaction des besoins des citoyens et le niveau de résolution des problèmes sociaux et économiques. Elle compare ce qui a été obtenu à ce qui était programmé. L'évaluation cherche les causes des écarts constatés.

Avec vos yeux de technicien, les résultats présentés par le gouvernement au Parlement et au président de la République sont-ils toujours crédibles ?

D'abord, il faut préciser la logique du programme qui comprend généralement les quatre niveaux : ressources (Intrants), les produits (Extrants), les buts principaux (Objectifs spécifiques) et les finalités (Objectifs globaux). Ces niveaux sont reliés entre eux par des hypothèses de causalité de type "si... .alors... " (Par exemple : Si Résultats alors Objectifs). Dans chaque ministère, il faut bien identifier et décrire avec précision ce qui est produit à chacun de ces niveaux par des outils spécifiques tels que les Indicateurs Objectivement Vérifiables et les Sources de Vérification des indicateurs. La crédibilité des résultats de l'action du gouvernement est pourtant basée sur la fiabilité des données (indicateurs précis, actuels, pertinents, etc.), la solidité du rapport et l'impartialité des conclusions émises par chaque ministre. Si les résultats présentés au président de la République sont crédibles, les membres du gouvernement sont honnêtes et intègres. Dans le cas contraire, ils trompent le président de la République, les députés et le peuple malagache.

Dans l'hypothèse où les résultats sont jugés " satisfaisants ". Cela induit-il qu'un changement de gouvernement n'est pas nécessaire ?

En se référant au Diagramme logique d'impacts d'une Politique Publique, je me demande si les tranches de résultats fixés et obtenus vont permettre d'atteindre les objectifs de développement inscrits dans le Plan d'Émergence Madagascar (PEM). Ceux-ci devraient être évalués par les bénéficiaires à la fin du mandat constitutionnel du président de la République selon les critères Résultat et Impact. Si ces tranches de Résultats réalisés vont permettre logiquement d'atteindre la majeure partie des Objectifs du Développement inscrit dans le PEM, c'est illégitime de changer l'équipe qui gagne. Dans le cas contraire, le moment peut être opportun pour le président de la République de " bouger quelque chose pour que l'essentiel demeure " afin de garantir un renouvellement de confiance des citoyens aux élections présidentielles de 2023.

Le tenant du pouvoir confirme qu'il enregistre des résultats " satisfaisants " et a plus de confiance par rapport aux élections en 2023, malgré le jugement négatif d'une partie de l'opinion publique. Quel est votre point de vue ?

Faut-il rappeler que ce sera aux électeurs d'évaluer finalement l'efficacité du régime en place. Ce sera une évaluation par la voie des urnes.

Mille paroles, cent discours, mais la vérité est unique : laissez le peuple juger en 2023 l'action menée par le président Andry Rajoelina durant son premier mandat.

Que pensez-vous des rumeurs de déstabilisation évoquées récemment ?

Nous condamnons fermement les actes criminels perpétrés par les ennemis publics visant à détruire Madagascar. Il s'agit d'unee manœuvre séduisante sans fondement démocratique pour inciter la population à manifester contre le pouvoir, de tentative de coup d'État voulu par des personnes de " tout poil " ayant soif de pouvoir, qui vise à atteindre l'intégrité physique du président de la République et ses proches collaborateurs et de sabotages économique et politique aboutissant à la destruction des biens publics et des infrastructures économiques en vue d'éroder la légitimité du pouvoir. Tel est le cas du sabotage de la station de la Jirama d'Andekaleka soulevé par le président

Bref, Madagascar a besoin d'appliquer à la lettre une bonne gouvernance économique et institutionnelle pour accroître la performance de son gouvernement et la chance de réussite du plan de développement.