Madagascar: Kick boxing - Solo Andriamanantsoa élu président de la ligue du Vakinankaratra

Daso de son vrai nom Solo Abraham Andriamanantsoa est une figure bien connue du petit monde des arts martiaux dans le Vakinankaratra.

The right man in the right place. C'est le moins qu'on puisse dire de cette élection de Solo Abraham Andriamanantsoa à la tête de la ligue du Vakinankaratra de kick boxing.

Mieux placé que quiconque, Solo Andriamanantsoa a non seulement le deuxième degré en kick boxing mais également le 4e Dan en karaté. Un homme de terrain et qui est parti du bon pied car il a été à bonne école avec le grand Dominique Valera relayé un peu plus tard par Jean Marc Koumba qui est devenu son mentor et avec qui il est resté très proche.

Le kick boxing devant. Solo Andriamanantsoa ou tout simplement Daso comme l'appelle affectueusement son entourage, estime qu'il a un rôle à jouer dans le développement du kick boxing du Vakinankaratra et même sur le plan national.

" J'ai envie d'aller encore plus loin ", estime-t-il tout en précisant que le kick boxing du Vakinankaratra fournissait déjà l'écrasante majorité des membres de l'équipe nationale avec à la clé une présence effective sur le plan international. " Nos combattants ont déjà participé à des championnats du monde notamment en Chine ou à la Réunion ", ajoute Daso avec des yeux qui piaffent déjà d'impatience.

Et on le comprend puisque le kick boxing occupe la première place loin devant le karaté dans tout le Vakinankaratra. Mais il a aussi l'avantage d'être associé au pancrace, cette nouvelle discipline qui fait fureur.

Bref, une bonne raison qui l'a poussé à choisir le kick boxing qu'il entend mener à bon port. Pour ce faire, il compte sur le soutien de tout le monde et de Jean Marc Koumba en particulier pour partager cette expérience qui lui a permis de se hisser sur le toit du monde.

Il tient tout particulièrement à voir cette discipline prendre une pente ascendante dans sa ville natale de Betafo où il fait partie du décor avec son frère Bétyl Radoson. A eux deux, ils ont offert à la ville de nombreux titres de champions de Madagascar de karaté sans parler de cette mainmise sur les championnats régionaux.