Cote d'Ivoire: District autonome du Bas-Sassandra - Philippe Légré promet d'accomplir sa mission avec loyauté

Philippe Légré a fait cette promesse lors de son investiture officielle en qualité de ministre- gouverneur du district autonome du Bas-Sassandra le samedi 15 janvier 2022 à l'espace Rotary de San Pedro.

Homme de sérail. Philippe Dakpa Légré a reçu les attributs de ses nouvelles charges de ministre-gouverneur du district autonome de Bas-Sassandra. Et ce, au cours d'une cérémonie qui a rassemblé, samedi, à l'espace Rotary de San Pedro, les peuples kroumen, bété et bakwé venus des régions de la Nawa, du Gbôklè et de San Pedro. Investi dans ses nouvelles fonctions, le ministre-gouverneur a promis d'accomplir sa tâche avec loyauté. " J'accomplirai ma mission avec loyauté. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour mériter la confiance du Chef de l'État, Alassane Ouattara ", a-t-il déclaré. Sans manquer d'égrener les nominations dont il a bénéficié de la part du Président de la République. " Il a fait de moi le ministre des Sports, le secrétaire d'État en charge des Affaires maritimes, puis le ministre des Affaires maritimes. Aujourd'hui, je suis ministre-gouverneur du district de Bas-Sassandra. M. le Président de la République, merci, parce que la loi de la gratitude est divine. Celui qui n'est pas reconnaissant est un sorcier. Et moi, je suis loin d'en être un ", a-t-il dit devant de nombreux élus, cadres et têtes couronnées dudit district. Il a profité de ce moment solennel pour décliner ses missions devant ses parents. " Le ministre-gouverneur a été nommé pour travailler. Il est le relais des actions gouvernementales dans le district. Il a la responsabilité de suivre la réalisation de tous les projets de l'État. Nous sommes tenu de rendre compte au Premier ministre ", a-t-il souligné. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, co-président de cette cérémonie, a appelé à l'union des élus et cadres des régions du Gbôklè, de la Nawa et de San Pedro autour de Philippe Légré, afin qu'il puisse réussir sa mission.

Au nom des populations de la Nawa, le ministre des Eaux et Forêts, par ailleurs président de cette région, a salué les actions de développement initiées par le Chef de l'État. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Brahima Ouattara, co-parrain de la cérémonie, a, pour sa part, énuméré les valeurs que cultive le ministre-gouverneur Philippe Légré, notamment la fidélité. " La Côte d'Ivoire compte sur vous. Vu cette mobilisation, le Bas-Sassandra est fier de vous ", a-t-il soutenu. En sa qualité du ministre du Commerce et de l'Industrie, il a relevé les potentialités du Bas-Sassandra : les terres fertiles, le cacao, l'hévéa et bien d'autres atouts. D'ailleurs, le district abrite le premier port mondial de cacao. " Toutes ces potentialités économiques du Bas-Sassandra font de cette zone le deuxième poumon économique de la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous assurer du soutien du ministre d'État, ministre de la Défense, en vue de réussir la mission que vient de vous confier le Président de la République ", a-t-il affirmé. Il a invité le ministre-gouverneur à travailler avec tous les cadres du district.

Car "le développement du Bas-Sassandra ne doit laisser personne sur la touche", a lâché Souleymane Diarrassouba. Le maire de San Pedro, Félix Anoblé, a, quant à lui, exhorté les populations à s'engager dans la dynamique du développement dont les signes sont déjà bien perceptibles dans le district. Cette cérémonie a enregistré la présence de diverses personnalités dont les ministres-gouverneurs Abinan Kouakou Pascal, Albert Flindé, Moussa Dosso et Raymonde Goudou-Coffie, les ministres Amedé Kouakou, Kouadio Konan Bertin, Nialé Kaba, Moussa Sanogo et Harlette Badou. Le district du Bas-Sassandra couvre les régions de San Pedro, du Gbôklè et de la Nawa et a pour chef-lieu San Pedro. Huit départements sont inscrits sur la carte du district, à savoir San Pedro, Tabou, Sassandra, Fresco, Méagui, Soubré, Guéyo et Buyo. Créés par décret n°2021-2067 du 09 juin 2021, par la volonté du Chef de l'État, les 12 nouveaux districts autonomes qui s'ajoutent à ceux de Yamoussoukro et d'Abidjan viennent pour accélérer le processus de développement de la Côte d'Ivoire en y impliquant davantage les populations. Le district autonome opère dans les domaines des structures décentralisées et déconcentrées de l'État. Il intervient dans la protection de l'environnement, la planification de l'aménagement de son territoire.

Envoyé spécial à San Pedro