Sénégal: Sédhiou - Mise en circulation du Pont de Marsassoum - Le désenclavement bien amorcé, mais les tarifs du péage font frémir

Le tout nouveau pont qui enjambe la commune de Marsassoum, à 55 kilomètres dans l'Ouest de Sédhiou, et la zone des Kalounayes, dans le département de Bignona, a été ouvert à la circulation hier, lundi 17 janvier 2022, dans la plus grande sobriété. L'ouvrage va sans doute désenclaver les régions sud du pays, avec un fort impact économique et social. Toutefois, les tarifs du péage font frémir les usagers qui sollicitent une réduction sensible du coût.

Les travaux de construction du pont de Marsassoum ont démarré en 2018, sous l'autorité du chef de l'Etat, Macky Sall. Il s'étend sur un linéaire de 485 mètres, pour un investissement de vingt (20) milliards de FCFA. Cerise sur le gâteau, le bitumage de la bretelle entre Diébang et la route nationale N°4 (RN4) est en cours, pour la fluidité du trafic. Ce pont ouvert, hier lundi matin, à la circulation ainsi que les commodités y afférentes et cette bretelle revêtue vont sans doute contribuer à désenclaver la région naturelle de Casamance.

Aux yeux des économistes, cet investissement significatif va donner un coup de fouet au pouvoir d'achat local des régions sud, au travers de la valorisation des produits de cru. La dimension sociale, sociologique et culturelle sera aussi d'un impact considérable dans le raffermissement des relations et la consolidation de la paix dans cette partie méridionale du pays.

Pour Moustapha Fall, le directeur régional de l'AGEROUTE, "ce pont est construit sur un schéma de dernière génération avec les voies d'accès bien aménagées et l'éclairage aussi. Ce n'est pas que le pont car à côté la boucle des Kalounayes est en train d'être réalisée à hauteur de 14 milliards de CFA sera reliée à la boucle du Boudié grâce à ce pont", explique-t-il. Toutefois, le coût du péage est jugé excessif : fixé à 500 FCFA pour les motocyclettes, 2000 FCFA pour les véhicules particuliers et taxis, les minibus et camionnettes vont débourser 3000 FCFA, tandis que les gros bus et autres poids lourds casqueront 15.000 FCFA. Hier, lundi matin, à la cérémonie d'ouverture faite dans la plus grande sobriété, le maire de Marsassoum, Sény Mandiang, a plaidé pour la réduction des coûts afin de rendre l'ouvrage plus accessible et socialement plus acceptable.

"Nous saluons la clairvoyance du chef de l'Etat, son excellence le président Macky Sall, car ce pont est le symbole du désenclavement de la Casamance. Toutefois, les populations du Diassing et des Kalounayes, par ma voix, souhaitent que le tarif (du péage, ndlr) soit réduit à 50% et même à 500 F CFA pour les véhicules particuliers et taxis et 100F pour les motos", a soutenu l'édile de Marsassoum.