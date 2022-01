Sénégal/Cameroun: "Jouer un beau match de football", Abdou Diallo, défenseur des Lions

On joue contre une équipe qui, sur le papier, paraît moins expérimentée, mais qui a mérité sa place en Coupe d'Afrique. C'est donc une équipe qui va se battre. Nous aussi, nous sommes prêts à nous battre avec nos armes. On va prendre ce match comme on a pris tous les autres, des qualifications à la phase finale.

Le regard de l'adversaire

Je ne sais pas comment ils nous regardent. S'ils lisent la presse, peut-être, ils vont dire qu'on est prenables. Mais s'ils regardent sur le terrain, je ne pense pas parce qu'encore une fois, c'est une façon de voir les choses. Moi, j'ai une vision de défenseur, on est parvenus à garder nos cages inviolées. Malgré tout ce qu'on peut dire, on reste solides. On a des principes, un coach qui sait ce qu'il fait. Et je ne pense pas que les joueurs se fassent amadouer par ça. Ils savent très bien qu'on va affronter une grosse équipe qui est prête à se battre. Et c'est normal qu'elle ait confiance. On va donc jouer un beau match de foot, et que le meilleur gagne.

Différence entre les compétitions africaines et européennes

C'est un contexte différent avec des conditions totalement différentes. On peut parler du climat, des terrains et de plein d'autres choses. Mais pour le coup, je prends beaucoup de plaisir. La chose que j'aime le plus, et c'est important qu'on arrête de dire petit poucet, c'est que le niveau est très homogène et très resserré. N'importe qui peut battre n'importe qui. La compétition est donc intéressante à jouer. Ce qui fait aussi que je prenne du plaisir à la jouer.

Comportement de la défense

J'aurais pu faire dans la langue de bois. Mais pour être honnête, j'ai eu totalement confiance avec la défense qu'on avait lors du premier match. Ça s'est bien passé parce qu'on n'a pas pris de but. Maintenant forcément, c'est un gain de qualité parce qu'on a un potentiel ballon d'or avec Edouard (Mendy) et le ministre de la défense qui revient avec Kalidou (Koulibaly). Donc, j'en suis très content. Je suis aussi content de ce qui a été fait défensivement et faut féliciter tout le monde. Donc, on est sûr de nos forces défensives. Maintenant qu'on est au complet derrière, on va aller tous ensemble.

Nomination d'Edouard Mendy comme meilleur gardien de FIFA The Best

Je suis content parce qu'il mérite un trophée individuel cette année parce qu'il a remporté la Ligue des Champions. Il a été surperformant. Je pense vraiment qu'il méritait un rôle plus important au ballon d'or. Donc je pense que The Best sera sa consolante. En tout cas je le crois et je l'espère.