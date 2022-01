Algérie: Mouvement partiel dans le corps des douanes

Alger — La Direction générale des douanes (DGD) a annoncé, lundi, un mouvement partiel ayant touché les cadres douaniers au niveau central et régional, a indiqué, un communiqué de la Direction.

Le directeur général des douanes, Noureddine Khaldi a supervisé la cérémonie d'installation de huit cadres supérieurs au niveau de la DGD dans les postes de : inspecteur général des services des douanes, directeur des études, directeur de la législation, de la réglementation et des régimes douaniers, directeur du renseignement et de la gestion des risques, directeur de la sécurité et de l'activité opérationnelle des brigades, directeur de l'information et de la communication, directeur de l'administration des moyens et directeur des études et de la prospective.

Ce mouvement périodique vient en concrétisation de "l'approche stratégique et du rôle central des services des douanes algériens, afin d'assurer les mécanismes garantissant le traitement douanier efficace dans tous ses aspects, renforcer l'efficacité du rôle du contrôle strict, faire face à toute forme de fraude, de trafic et des crimes économiques transfrontaliers pour défendre et protéger l'économie nationale et le citoyen", ajoute la même source.