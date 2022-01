Ghana/Comores: CAN 2021 - Ghana - Comores, les Black Stars sont dans une mauvaise posture, comme les Comoriens

Ce mardi, le Ghana fait face aux Comores à l'occasion de la 3ème journée du groupe C de la CAN 2021. Les deux équipes espèrent une victoire pour finir parmi les meilleurs 3èmes.

Le Ghana devra battre les Comores pour espérer arriver en huitièmes de finale de la CAN 2021. Après 2 journées, les Black Stars n'ont pris qu'un point sur 6 possibles devant les autres formations importante de son groupe, le Maroc (défaite 1-0) et le Gabon (1-1). Deux matches dans lesquels les Ghanéens ont encaissé un but fatal dans les dernières minutes. La victoire est obligatoire ce mardi pour la bande des frères Ayew si elle souhaite faire partie des 16 meilleures équipes du continent. Pas d'autres options donc, que de battre les Comores, petite poucet de cette CAN 2021 et qui n'a pas été gâté par ce tirage pour leur première participation.

Plus petit pays de l'histoire à disputer la CAN, cette participation récompense une progression constante depuis pas mal d'années. Aussi courageuse qu'elle soit, elle n'a pas pris le moindre point dans la compétition et a subi deux défaites assez logiques : la première, glanée a l'expérience par les gabonais, et la seconde, suite à la domination des marocains. Les Comores ne peuvent plus atteindre les deux premières places, mais peuvent encore espérer faite partie des meilleurs troisièmes. Pour cela, le calcul est très simple : il faut prendre les trois points dans ce match.

Avec un point, le Ghana n'a pas le choix pour espérer voir la suite : gagner. Les Comoriens, eux, n'ont gagné aucun match.