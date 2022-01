Afrique: CAN 2021 - Gabon - Problème cardiaque ou problème de comportement ? Aubameyang sort du silence

Pierre Emerick Aubameyang et Mario Lemina quittent la sélection nationale du Gabon pour retrouver leur club respectif.

Selon Freddhy Koula, la vraie raison du départ d'Aubameyang et Lemina du groupe du Gabon n'est pas liée au Covid-19. Les deux joueurs seraient rentrés complètement ivres à l'hôtel, accompagnés de filles qu'ils souhaitaient monter dans leurs chambres. Lundi 17 janvier, on apprenait le départ d'Aubameyang et Lemina de la CAN. Les deux joueurs, positifs au Covid au début du tournoi, rentraient dans leurs clubs afin de se faire soigner, eux qui présenteraient des lésions cardiaques en raison du virus.

" Vu le souci médical que Pierre-Emerick et Mario ont rencontré, on a pris la décision sage de les faire rentrer dans leurs clubs afin qu'ils puissent se soigner, être pris en charge, " expliquait leur sélectionneur Patrice Neveu. " Sur place, nous ne sommes pas en maîtrise d'analyser la dangerosité des déchets qui ont occasionné cette inflammation.

On ne peut pas prendre de risque. Et en plus l'aspect psychologique devient insupportable pour eux. De rester en chambre ça devient insupportable. Donc (dimanche) on en a parlé et on a décidé de les faire rentrer. "

Ce récit officiel est contesté. Le journaliste Freddy Khoula apporte une autre version des faits, bien moins noble. Selon le consultant pour RFI, les deux joueurs seraient rentrés complètement ivres à l'hôtel, accompagnés de filles qu'ils souhaitaient monter dans leurs chambres. Une version que Pierre Emerick Aubameyang a démenti sur son compte Twitter.

" Nous avons des problèmes déjà compliqué à régler puis à cela s'ajoute des rumeurs bref on a une santé à soigner avant tout je ne reviendrais pas sur ces fausses rumeurs et je souhaite de tout cœur que notre équipe aille le plus loin possible ", a-t-il posté.

