Cote d'Ivoire: Côte d'Ivoire - des panneaux solaires pour le "data center" d'Orange en vue de la neutralité carbone

Les centres de données ou " data center " du groupe français dans la région Afrique-Moyen-Orient vont à l'avenir fonctionner à l'énergie solaire. Dès cette année, celui de Grand Bassam, dans la région d'Abidjan, va se voir équipé de panneaux solaires. Il faut savoir que dans le monde, les " data center " représentent 2% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Orange, l'opérateur français a décidé de passer à la neutralité carbone d'ici 2040.

Là où se trouve le date center, on a un grand parking. On va couvrir les toitures de ces parkings en solaire. Et sur cette base-là, on pourra récupérer l'énergie produite par ces plaques pour l'injecter au niveau de la consommation énergétique. On va couvrir 527 mégawatts qu'on pense produire cette année.

On sera aux alentours de 70% de la consommation existante dans un premier temps. Et on couvrira le reste avec l'extension qu'on espère faire en 2023. L'idée, c'est d'aller dans une neutralité à 100% carbone. Pas juste nous. Ce sera quelque chose qui sera étendu à d'autres endroits qu'on a dans la zone, mai, aussi dans les autres centres techniques que nous utilisons dans le cadre de la production des services dans les télécommunications en général.

Mactar Sakho, directeur général du Groupement Orange services.