Tunisie: Groupes B et C / 3e journée - Tout est encore possible !

A l'exception du Maroc, rien n'est encore acquis pour accrocher les autres places d'accessit vers les huitièmes.

Leaders du groupe B, la Guinée et le Sénégal ne peuvent cependant se permettre de lever le pied cet après-midi à la réception du Zimbabwe et du Malawi. C'est que dans le rétroviseur des deux meneurs, les Flammes du Malawi sont en embuscade et sont même décidés à déjouer les plans des Lions de La Teranga aujourd'hui-même à Bafoussam. Prudence mesurée donc pour les coéquipiers de Sadio Mané, car le Malawi n'a pas dit son dernier mot. Au même moment, à Yaoundé, la Guinée va se mesurer aux Warriors du Zimbabwe, des Guerriers qui auront à cœur de produire du jeu afin de sauver l'honneur, comme on dit.

Les Black Stars, la peur au ventre...

Au sein du groupe C maintenant, le choc Gabon-Maroc devrait nous valoir une chaude empoignade avec deux formations qui caracolent, quoique les Lions de l'Atlas se produisent sans pression, sachant qu'ils ont déjà composté leur ticket vers les huitièmes. Ce sont donc des Panthères du Gabon, décidés à éloigner la menace du Ghana, qui affronteront le Maroc. Tous les scénarios sont donc de l'ordre du possible aujourd'hui. Les Black Stars, à leur tour, devront gagner et espérer un destin favorable...

Le programme

(Groupe B) Zimbabwe - Guinée, à Yaoundé, à 17h00 sur beIN Sports 2

(Groupe B) Malawi - Sénégal, à Bafoussam, à 17h00 sur beIN Sports 3

(Groupe C) Ghana - Comores, à Garoua, à 20h00 sur beIN Sports 2

(Groupe C) Gabon - Maroc, à Yaoundé à 20h00 sur beIN Sports 3

Classement Groupe B

Pts

1- Guinée 4

2- Sénégal 4

3- Malawi 3

4- Zimbabwe 0

Classement Groupe C

Pts

1- Maroc 6

2- Gabon 4

3- Ghana 1